友人の女性を殴り、現場に駆け付けた警察官を殴ったとして逮捕された20歳の男性について、熊本地検は不起訴処分としました。6月10日付けで不起訴処分となったのは、熊本市の20歳の男性です。男性は、4月3日の夜、同じ大学の男女の友人4人で9時間ほど飲食した後、熊本市中央区の路上で、友人の女性の顔を殴るなどして全治10日のけがをさせ、現場に駆けつけ話を聞いていた警察官の顔を殴ったとして、傷害と公務執行妨害の疑いで逮捕