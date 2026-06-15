松山英樹は24位、久常涼62位で全米へ【男子世界ランキング】
6月14日付けの男子世界ランキングが発表された。
【写真】松山英樹のスイングビフォーアフター
米国男子ツアー「RBCカナディアンオープン」で初優勝を果たした バド・コーリー（米国）が68位から自己最高の40位に順位を上げた。20位タイで終えた中島啓太は2ランクアップの134位。29位タイだった金谷拓実も3ランクアップの153位とわずかにアップした。出場しなかった松山英樹は1ランクアップの24位、久常涼は62位。次週の「全米オープン」（シネコックヒルズGC/ニューヨーク州）へと向かう。上位勢はトップ5に変動なし。1位からスコッティ・シェフラー（米国）、ローリー・マキロイ（北アイルランド）、キャメロン・ヤング（米国）と続いている。
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