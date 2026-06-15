『豊臣兄弟！』荒木村重の不穏な一言に明智光秀あ然 ネットも衝撃「予言こわいよぉ」「フラグがまた一つ」
仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第23回「さらば半兵衛」が14日に放送され、荒木村重（トータス松本）の言葉に明智光秀（要潤）が思わずあ然とすると、ネット上にも「予言こわいよぉ」「呪いをかけるなよぉ」「本能寺のフラグがまた一つ」などの反響が寄せられた。
【写真】村重（トータス松本）と対峙する官兵衛（倉悠貴）第23回「さらば半兵衛」より
村重が信長（小栗旬）に対して謀反を起こした。独断で村重の説得に向かった官兵衛（倉悠貴）は、捕らわれの身となってしまう。
官兵衛が裏切ったという噂が流れる中、信長から、長浜で寧々（浜辺美波）が預かっている官兵衛の子を始末しろという命令が下される。半兵衛（菅田将暉）は、ためらう秀吉（池松壮亮）と小一郎（仲野）に、幼い命を救う策を提案。しかし差配を任され長浜へ向かう半兵衛の胸には別の思惑があった…。
そんな第23回冒頭では、有岡城で村重と光秀が対峙。光秀は、信長が村重を信頼していたと伝える。しかし村重は「上様のわしへの信頼など…薄氷じゃ。一歩踏み外せば、たちまち割れて、冷たい水の底へ叩き落とされる」と意に介さない。
それでも光秀は“いま弁明に来ればなかったことにする”と信長が語っていると説明。改めて「考え直すのじゃ」と伝えると、村重は「一度割れてしもうた氷は、もう元へは戻らん」と断言。そして村重が「そなたも足を踏み外さんよう、せいぜい気ぃ付けるこっちゃな」と言い放つと、光秀は思わず絶句してしまうのだった…。
村重から光秀への不穏な言葉に対して、ネット上には「村重の予言こわいよぉ」「明智殿に呪いをかけるなよぉ」といった声や「今日も明智光秀に本能寺ポイントが付与されました」「本能寺のフラグがまた一つ」「明日本能寺の変が起きそう」などの投稿が集まっていた。
【写真】村重（トータス松本）と対峙する官兵衛（倉悠貴）第23回「さらば半兵衛」より
村重が信長（小栗旬）に対して謀反を起こした。独断で村重の説得に向かった官兵衛（倉悠貴）は、捕らわれの身となってしまう。
そんな第23回冒頭では、有岡城で村重と光秀が対峙。光秀は、信長が村重を信頼していたと伝える。しかし村重は「上様のわしへの信頼など…薄氷じゃ。一歩踏み外せば、たちまち割れて、冷たい水の底へ叩き落とされる」と意に介さない。
それでも光秀は“いま弁明に来ればなかったことにする”と信長が語っていると説明。改めて「考え直すのじゃ」と伝えると、村重は「一度割れてしもうた氷は、もう元へは戻らん」と断言。そして村重が「そなたも足を踏み外さんよう、せいぜい気ぃ付けるこっちゃな」と言い放つと、光秀は思わず絶句してしまうのだった…。
村重から光秀への不穏な言葉に対して、ネット上には「村重の予言こわいよぉ」「明智殿に呪いをかけるなよぉ」といった声や「今日も明智光秀に本能寺ポイントが付与されました」「本能寺のフラグがまた一つ」「明日本能寺の変が起きそう」などの投稿が集まっていた。