阿部亮平が“新鮮”なキャスケット姿を披露！笑顔でポーズをきめるオフショットに「帽子めっちゃ似合ってる」「衝撃のかわいさ」「前髪あり阿部ちゃん好き」「衣装大大大優勝」の声

【写真＆動画】キャスケットを着用した阿部亮平／阿部亮平の過去の帽子コーデ 他

Snow Manの阿部亮平が自身のInstagramのストーリーズを更新。6月14日に出演した『日曜くりぃむ雑学』（テレビ朝日系）のオフショットを公開し、注目を集めている。

■阿部亮平のキャスケット姿に「かわいい」の声殺到

公開された写真では、阿部がデニムジャケットにブラウンのキャスケットを合わせたコーディネートで登場。番組の控室前で、顎に親指と人差し指を当てるポーズを決めながら柔らかな笑顔を見せている。

普段はきれいめな衣装やスーツ姿の印象が強い阿部だが、今回のキャスケットを取り入れたスタイルは新鮮。落ち着いた色味でまとめた装いも印象的で、阿部らしい爽やかさも感じられる1枚となっている。

SNSでは「帽子めっちゃ似合ってる」「こういう帽子珍しくてうれしい」「かわいすぎる」「衝撃のかわいさ」「優しい笑顔に癒される」「衣装大大大優勝」「前髪あり阿部ちゃん好き」「なにこの破壊力」などの声が寄せられている。

■阿部亮平＆ふくらPの和やかトークも

なお、番組公式SNSでは、阿部とふくらPのコメント動画が公開。プライベートでも交流があるというふたりが番組の見どころを和やかに語っている。