バッテリィズの上京1年を振り返り！ 日向坂46小坂菜緒と「パワフルプロ野球2026−2027」をプレイ！：有吉ぃぃeeeee！
毎週日曜夜10時からは「有吉ぃぃeeeee！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？」（有吉弘行、タカアンドトシ、アンガールズ・田中卓志）を放送。
6月14日（日）は、ゲストに井口浩之（ウエストランド）、きしたかの（岸大将・高野正成）、バッテリィズ（エース・寺家）、小坂菜緒（日向坂46）を迎えて、「パワフルプロ野球2026-2027」をプレイ！
「テレ東プラス」では、放送内容の一部をご紹介します。
【動画】バッテリィズの上京1年を振り返り！ 日向坂46小坂菜緒と「パワフルプロ野球2026-2027」をプレイ！
井口、バッテリィズ、小坂と一緒に中央区・銀座からスタート。初登場のバッテリィズは約1年前に上京し、“ザギン（銀座）”を訪れるのは今回が2度目。
有吉は鼠先輩のヒット曲「六本木〜GIROPPON〜」を上機嫌で口ずさみます。
向かったのは「京ばし 松輪」。ランチには「アジフライ定食」のみを限定70食で提供する、行列必至の人気店です。
自慢のアジフライを前に、「むちゃくちゃデカい！」「最高！」と歓喜する有吉たち。
大根おろしとわさびを和えてアジフライにのせ、醤油をかけていただきます。
小坂は「こんなおいしいアジフライ、初めて食べました！」と笑顔に。田中も「このウマさはアジフライでは初だよ」と感激します。
ここで、バッテリィズの「東京進出後の出来事」を振り返ることに。
「CM出演本数11本」と聞き、「それがいいよね、一番」と本音をこぼす有吉（笑）。
2025年4月には、明石家さんまから自転車をもらったというエース。その自転車は、有村架純が「さんまのまんま」出演時にさんまに贈ったもので、お値段約40万円！
新宿から埼玉まで1時間20分かけて移動するほど気に入っているそうですが、有吉は…
「時は金なり」の精神を大切にしているようです（笑）。
9月には、草野球チーム「東京 スカパー！ホンキッキーズ」を結成！
ニッポンの社長・辻皓平、さや香・新山、エバース・佐々木隆史ら芸人に加え、元東京ヤクルト監督・真中満が監督に就任。
元プロ野球選手の内川聖一が助っ人に入ることもあり、「3番内川、4番寺家、5番真中」という打順に「誰に挟まれてるんだ！」とツッコむトシ。
さらに2026年3月、寺家が住むはずだった東京の新居が思わぬ事態に…！？ 事の真相は、ぜひTVerで！
今回は「パワフルプロ野球2026-2027」をプレイ。「パワプロ王決定戦」を開催します。
WBC2026出場チームも使用できるシリーズ最新作で、出るか！？ 大谷のホームラン！
プレイの様子は「TVer」「ネットもテレ東」で確認してください。
番組公式YouTubeでは地上波放送でカットしてしまった出演者のゲームプレイ映像をほぼノーカットでお届け！
6月14日（日）は、ゲストに井口浩之（ウエストランド）、きしたかの（岸大将・高野正成）、バッテリィズ（エース・寺家）、小坂菜緒（日向坂46）を迎えて、「パワフルプロ野球2026-2027」をプレイ！
「テレ東プラス」では、放送内容の一部をご紹介します。
井口、バッテリィズ、小坂と一緒に中央区・銀座からスタート。初登場のバッテリィズは約1年前に上京し、“ザギン（銀座）”を訪れるのは今回が2度目。
有吉は鼠先輩のヒット曲「六本木〜GIROPPON〜」を上機嫌で口ずさみます。
向かったのは「京ばし 松輪」。ランチには「アジフライ定食」のみを限定70食で提供する、行列必至の人気店です。
自慢のアジフライを前に、「むちゃくちゃデカい！」「最高！」と歓喜する有吉たち。
大根おろしとわさびを和えてアジフライにのせ、醤油をかけていただきます。
小坂は「こんなおいしいアジフライ、初めて食べました！」と笑顔に。田中も「このウマさはアジフライでは初だよ」と感激します。
ここで、バッテリィズの「東京進出後の出来事」を振り返ることに。
「CM出演本数11本」と聞き、「それがいいよね、一番」と本音をこぼす有吉（笑）。
2025年4月には、明石家さんまから自転車をもらったというエース。その自転車は、有村架純が「さんまのまんま」出演時にさんまに贈ったもので、お値段約40万円！
新宿から埼玉まで1時間20分かけて移動するほど気に入っているそうですが、有吉は…
「時は金なり」の精神を大切にしているようです（笑）。
9月には、草野球チーム「東京 スカパー！ホンキッキーズ」を結成！
ニッポンの社長・辻皓平、さや香・新山、エバース・佐々木隆史ら芸人に加え、元東京ヤクルト監督・真中満が監督に就任。
元プロ野球選手の内川聖一が助っ人に入ることもあり、「3番内川、4番寺家、5番真中」という打順に「誰に挟まれてるんだ！」とツッコむトシ。
さらに2026年3月、寺家が住むはずだった東京の新居が思わぬ事態に…！？ 事の真相は、ぜひTVerで！
今回は「パワフルプロ野球2026-2027」をプレイ。「パワプロ王決定戦」を開催します。
WBC2026出場チームも使用できるシリーズ最新作で、出るか！？ 大谷のホームラン！
プレイの様子は「TVer」「ネットもテレ東」で確認してください。
番組公式YouTubeでは地上波放送でカットしてしまった出演者のゲームプレイ映像をほぼノーカットでお届け！