ClariSの新曲「ヒトコト」が、2026年7月４日(土)24時30分よりTOKYO MX・BS11他にて放送されるTVアニメ『鬼の花嫁』オープニングテーマに決定したことが発表された。本楽曲は7月5日(土)0時より各種音楽配信サービスにて配信開始となる。

『鬼の花嫁』は、2023年1月に「コミックシーモアみんなが選ぶ!!電子コミック大賞2023」で大賞を受賞し、小説・漫画共に4か月連続1位を獲得。さらに「コミックシーモア年間ランキング2022・2023」少女マンガ編で2年連続1位、「第７回みんなが選ぶTSUTAYAコミック大賞」では３位を獲得するなど、シリーズ累計発行部数約650万部を突破した、和風あやかしシンデレラストーリー。

新曲「ヒトコト」は、TVアニメ『鬼の花嫁』の世界観に寄り添い、艶やかで切ない旋律に主人公・柚子の想いを重ねた一曲。3人の歌声が織りなすハーモニーが、温かくも儚い美しさを描き出す楽曲に仕上がっている。本日新たに公開された本PVでは、新曲「ヒトコト」楽曲の一部も聴くことができる。

さらに新曲「ヒトコト」を収録した、ClariS通算31枚目となるシングル「ヒトコト」の発売も決定。ジャケット写真や店舗購入者特典、また「ヒトコト」Pre-add / Pre-saveキャンペーンの開催も併せて発表されている。

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■ClariS コメント

この度、TVアニメ『鬼の花嫁』のオープニングテーマを務めさせていただくClariSです！

あやかしの艷やかな麗しさが印象的で、誰かに愛し愛されることの尊さが感じられる素敵な作品のアニメ化！こうしてこの作品のOPテーマを担当できること、感謝の気持ちでいっぱいです♡

現在公開中のPVからも「鬼の花嫁」の世界観が繊細に伝わってきて、放送が今から楽しみです♪

「ヒトコト」は艶やかで切ないメロディーに、柚子ちゃんの想いを乗せた１曲。また、ハモリやコーラスで3人の声の重なりや厚みを楽しんでいただける楽曲に仕上がっています。

私たちらしくTVアニメ『鬼の花嫁』に寄り添い、温かみや美しさを探究した音楽で作品を盛り上げていきます！

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■「ヒトコト」

2026年7月5日(日)0時より「ヒトコト」先行配信スタート

作詞・作曲・編曲：鈴木裕明 ■配信先一覧

https://ClariS.lnk.to/Hitokoto

※URLは7月5日(日)0:00より有効

※配信時間はストアによって多少前後する可能性がございます ★新曲「ヒトコト」Pre-add / Pre-saveキャンペーン開催！

新曲「ヒトコト」の配信を記念して、Pre-add / Pre-saveキャンペーン開催決定！

対象期間内に新曲「ヒトコト」をApple Musicの″Pre-add″、Spotifyの″Pre-save″にて事前登録いただいた方全員に【ClariSオリジナルボイスコメント】をプレゼント！

※事前登録頂くと、アルバム配信日にご自身のライブラリにアルバムの楽曲が追加されます。 【対象期間】

2026年6月14日(日)18:00〜2026年7月4日(土)23:59まで 【特典内容】

ClariSオリジナルボイスコメント 【参加方法】

https://ClariS.lnk.to/Hitokoto_paps にアクセス

2.Apple Musicをご利用の方は「Pre-add on Apple Music」、Spotifyをご利用の方は「Pre-save on Spotify」をタップ

3.事前登録が完了すると試聴ページへ遷移するのでClariSからのメッセージをお楽しみください

■31stシングル「ヒトコト」

2026年8月19日(水)発売

「ヒトコト」：TVアニメ『鬼の花嫁』オープニングテーマ 【ご予約はこちら】

https://ClariS.lnk.to/Hitokoto_PKG



○発売日：2026年8月19日(水)

○商品形態：

●初回生産限定盤（CD+Blu-ray） VVCL- 2943〜2944 3,080円(税込)

●通常盤（CD） VVCL-2945 1,650円(税込)

●期間生産限定盤（CD＋Blu-ray） VVCL- 2946〜2947 2,310円(税込)

※TVアニメ『鬼の花嫁』描き下ろしデジパック仕様 ★2026年8月19日(水) 31stシングル「ヒトコト」店舗購入特典&FC早期予約特典

【店舗購入者特典】

※上記は全て予定事項につき、予告なく変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。あらかじめご了承ください。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※応援店対象店舗、特典絵柄は追ってご案内いたします。

※Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

※Amazon.co.jpの特典となりますメガジャケは、ご購入いただいた形態のJK写絵柄のものをお渡しさせていただきます。 ■全国アニメイト（通販含む）

オリジナルL判ブロマイド

■ゲーマーズ全店（オンラインショップ含む）

オリジナル2L判ブロマイド

■ソフマップ×アニメガ(一部アニメガ店舗を除く)

オリジナルアクリルコースター

■Sony Music Shop

オリジナルポストカード

■楽天ブックス

オリジナル缶バッジ

■セブンネットショッピング

オリジナルアクリルクリップバッジ

■Neowing/CDJAPAN

オリジナルKGサイズブロマイド

■Amazon.co.jp

メガジャケ

■ClariS応援店

オリジナル告知ポスター

※応援店対象店舗は後日公開となります。 【ClariS Room会員限定早期予約特典】

☆特典内容：A3クリアポスター

ClariS Room：https://claris-room.com/ ＜ご予約方法＞

期間中に、ファンクラブページにログインの上、「ヒトコト」(ClariS Room会員限定早期予約特典A3クリアポスター付)の案内ページをクリックいただき、商品をご予約ください。なお、特典には数に限りがありますので、無くなり次第受付終了となります。予めご了承ください。

※絵柄は後日公開となります。

※CD1枚ご予約につき1枚、早期予約特典をお渡しいたします。 ＜ご予約対象期間＞

2026年6月14日(日) 18:00 〜 2026年6月30日(火) 23:59まで

■TVアニメ『鬼の花嫁』

2026年7月4日（土）24:30〜よりTOKYO MX・BS11ほか全国12局にて放送開始

dアニメストア・ABEMA・U-NEXT・アニメ放題にて地上波同時・最速配信 ©クレハ・富樫じゅん・スターツ出版／「鬼の花嫁」製作委員会 【放送情報】

TOKYO MX・BS11・群馬テレビ・とちぎテレビ：7月4日より毎週土曜24:30〜

CBCテレビ：7月６日より毎週月曜26:15〜

読売テレビ：7月６日より毎週月曜26:29〜

福岡放送：7月７日より毎週火曜25:59〜

静岡放送：７月8日より毎週水曜26:28〜

広島テレビ：７月8日より毎週水曜25:59〜

HTB北海道テレビ：７月９日より毎週木曜25:55〜

東北放送：７月９日より毎週木曜25:40〜

RSK山陽放送：７月９日より毎週木曜24:56〜

AT-X：7月10日より毎週金曜21：00〜

※放送日時は編成の都合等により変更となる場合もございます。 【先行配信情報】

dアニメストア・ABEMA・U-NEXT・アニメ放題にて7月4日(土)より毎週土曜24:30〜地上波同時・最速配信！

その他プラットフォームでも順次配信開始 ＜『鬼の花嫁』あらすじ＞

人間と“あやかし”が共生する日本──。

優れた能力と容姿を持つ“あやかし”は日本の中核を担っていた。

そんな絶大な権力を持つ“あやかし”は本能で運命の「花嫁」を見つけることができ、その「花嫁」に選ばれることは女性の憧れであり、名誉なことだった。

平凡な高校生・東雲柚子は、妖狐の花嫁である妹・花梨と比較され、家族にないがしろにされながら育ってきた。

「見つけた、俺の花嫁」彼の名は鬼龍院玲夜、“あやかし”の頂点に立つ鬼だった。

──この出会いから、柚子の運命が大きく動きだす。

■30th Single 「Revive」

2026年5月27日(水)発売

CD https://claris.lnk.to/Revive_PKG

配信 https://claris.lnk.to/Revive 【商品仕様】 ●初回生産限定盤（CD+Blu-ray） VVCL-2925〜2926 2,640円(税込) ●通常盤（CD） VVCL-2927 1,540円(税込) ●期間生産限定盤（CD＋Blu-ray） VVCL-2928-2929 2,200円(税込)

※TVアニメ「勇者のクズ」第2クール描き下ろしデジパック仕様 ＜収録内容＞

Disc 1(CD)

01​.Revive ※TVアニメ「勇者のクズ」 第2クールオープニングテーマ

02​.Trigger ※パチンコ・パチスロ「リコリス・リコイル」搭載曲

03​.Radiant ※パチンコ・パチスロ「リコリス・リコイル」搭載曲

04​.Revive -Instrumental-（初回生産限定盤、通常盤のみ収録）

Revive -TV MIX-（期間生産限定盤のみ収録） Disc 2(BD) ※初回生産限定盤のみ収録

01​. 「Revive」 Music Video

02​. 「Revive」 Dance Video



Disc 2(BD) ※期間生産限定盤のみ収録

TVアニメ「勇者のクズ」第2クールノンクレジットオープニングムービー

■＜ClariS 15th Thanks Tour 一夏灯祭＞ ＜東京公演＞

2026年7月11日（土）

会場：Tokyo Dome City Hall

開場 16:00／開演 17:00 2026年7月12日（日）

会場：Tokyo Dome City Hall

開場 15:00／開演 16:00 お問い合わせ：DISK GARAGE

https://info.diskgarage.com/ ＜愛知公演＞

2026年9月11日(金)

会場：Zepp Nagoya

開場 17:30／開演 18:30 お問い合わせ：サンデーフォークプロモーション

052-320-9100 （12:00〜18:00） ＜大阪公演＞

2026年9月13日(日)

会場：オリックス劇場

開場 17:00／開演 18:00 お問い合わせ：キョードーインフォメーション

0570-200-888 (平日12:00〜17:00） ■＜ClariS 15th Thanks Tour 〜 一夏灯祭 〜 結夜（むすびよ）＞

＜追加公演＞

2026年9月18日(金)

会場：SGCホール有明

開場 17:30 ／ 開演 18:30 お問い合わせ：DISK GARAGE

https://info.diskgarage.com/ ▼チケットなどの詳細はClariS公式サイトをご確認ください

https://www.clarismusic.jp/

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