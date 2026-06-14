坂本花織、インパクト抜群ファッションでサッカーイベント登場「ネックレスがなかなか重くて（笑）」
アディダス期間限定フットボールパーク『adidas PLAY FREE PARK』が28日まで渋谷・宮下公園の多目的運動施設で開催。14日、同会場で行われたイベント「PLAY FREE SHOW」にフィギュアスケーターの坂本花織が登場した。
【全身ショット】ド派手ネックレスを身につけて登場した坂本花織
坂本はサムライブルーのユニフォームにインパクト抜群なネックレス、そしてダメージの入ったスウェットパンツというファッションにフラッグを持って登場。特設ステージでランウェイも行った。
「このネックレスがなかなか重くて（笑）。今は神戸に住んでいるんですけど、神戸ではこういうファッションはなかなかできないです（笑）」と苦笑いしつつ、「こういうかわいいファッションができてうれしかった」と笑顔を見せた。ネックレスについては「フリーの衣装に近いなと思ってうれしいです」と語った。
今年のミラノ・コルティナオリンピックで現役を引退した坂本。「このオリンピックで最後と決めて臨んだので、個人でも団体でも銀メダルを獲得できて良かったなと思いますし、たくさんの人に見守られながら演技できたので本当に楽しかったです」と振り返った。
イベントにはほか、浅野拓磨、原口元気、三好康児、斉藤光毅、関根大輝、佐野航大らフットボールアスリートが参加。さらに高木菜那（※高＝はしごだか）、BBOY ISSIN、IBUKI、太田蒼生、中村亮土、野中生萌、坂口佳穂、松井千士、LANAらゲストも登場した。
太田、中村、松井らを巻き込んだフリースタイルフットボールのパフォーマンスや、浅野、原口らフットボールアスリートらによるトークセッションのほか、3対3のスペシャルマッチが行われ、会場のサッカーファンを盛り上げた。
『adidas PLAY FREE PARK』開催期間中は、「Play Free（サッカーを自由に楽しむ）」をテーマに、さまざまなゲストやアスリートを迎え、フットボールを軸にファッション・音楽・ダンスなど多様なカルチャーが融合したプログラムを展開。特設ピッチでの体験型コンテンツやランウェイショー、音楽イベントなどを行う。
【全身ショット】ド派手ネックレスを身につけて登場した坂本花織
坂本はサムライブルーのユニフォームにインパクト抜群なネックレス、そしてダメージの入ったスウェットパンツというファッションにフラッグを持って登場。特設ステージでランウェイも行った。
今年のミラノ・コルティナオリンピックで現役を引退した坂本。「このオリンピックで最後と決めて臨んだので、個人でも団体でも銀メダルを獲得できて良かったなと思いますし、たくさんの人に見守られながら演技できたので本当に楽しかったです」と振り返った。
イベントにはほか、浅野拓磨、原口元気、三好康児、斉藤光毅、関根大輝、佐野航大らフットボールアスリートが参加。さらに高木菜那（※高＝はしごだか）、BBOY ISSIN、IBUKI、太田蒼生、中村亮土、野中生萌、坂口佳穂、松井千士、LANAらゲストも登場した。
太田、中村、松井らを巻き込んだフリースタイルフットボールのパフォーマンスや、浅野、原口らフットボールアスリートらによるトークセッションのほか、3対3のスペシャルマッチが行われ、会場のサッカーファンを盛り上げた。
『adidas PLAY FREE PARK』開催期間中は、「Play Free（サッカーを自由に楽しむ）」をテーマに、さまざまなゲストやアスリートを迎え、フットボールを軸にファッション・音楽・ダンスなど多様なカルチャーが融合したプログラムを展開。特設ピッチでの体験型コンテンツやランウェイショー、音楽イベントなどを行う。