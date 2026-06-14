サッカーFIFAワールドカップ2026、日本の初戦となるオランダ戦が明日に迫り、オランダメディアは強豪チームを破ってきた日本に対して危機感をあらわにしています。

【映像】オランダサポーター「1対1で終わってほしい」

醍醐穣リポ「オランダ代表は『コード・オレンジ』緊急事態を表す『コード・レッド』とチームカラーのオレンジをかけて代表チームが危うい状況にあると伝えています」

オランダのテレグラフ紙は、日本代表チームについて「ついに大胆さと華麗さが花開いた」として強豪国と戦うだけではなく打ち負かすためにワールドカップに臨んでいると伝えています。

デ・フォルクスクラント紙は日本には「学んで吸収し磨き上げる」文化があるとしてオランダやヨーロッパのチームに所属する日本人選手が代表チームの発展に大きく貢献しているとの識者のコメントを伝えています。

中年男性「両国にとって初戦だし、一番手強い相手だと思うから、1対1で終わってほしい。ここ数年、オランダ代表はあまり強くない。日本はいい選手たくさんいるし、オランダでもプレーしているから、彼らがどれだけ強いかはよく分かっている」

フットサル女子たち「オランダが勝ちます」「ええ」「うん」「ノー（笑い）」（Qスコアは？）「1対1」「3対2」「2対1」「3対2」

若い男性「友達はみんな負けるって言うし、今オランダではあまりチームに自信がないみたいだけど、僕は勝つって決めたんだ。優勝するよ。でも日本が一番手強い相手になるだろうね。接戦になると思うけど、最終的には3対1で勝つと思う」

（ANNニュース）