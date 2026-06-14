

Mrs. GREEN APPLE（C）CEIPA／MUSIC AWARDS JAPAN2026

Mrs. GREEN APPLEが13日、TOYOTA ARENA TOKYOで開催された国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」で、最優秀アーティスト賞を受賞した。昨年に続き、２年連続の受賞となる。

プレゼンターとして登壇した渡辺謙は、「今日、プロ中のプロが決まります」と述べ、最優秀アーティスト賞にMrs. GREEN APPLEの名を読み上げた。ルビー（トロフィー）を受け取った大森元貴は、「昨年に続いての最優秀アーティスト賞、嬉しく思います」と喜びを語った。

続いて大森は、「最近はバラエティ番組や広告のお仕事など、様々な活動をさせていただけるようになりました。たくさんの人に楽しんでいただきたいという思いで活動しており、すべてありがたいことだと感じています」と切り出し、こう続けた。「16歳の時に結成したMrs. GREEN APPLE。我々はバンドで、いまでもずっと一人で粛々と曲を孤独になりながら作って、みんなと一緒にミセスの曲になっています。報われてよかったです」と胸の内を明かした。

なお、同賞のノミネートアーティストは、Fujii Kaze、HANA、Mrs. GREEN APPLE、サカナクション、米津玄師の5組。

「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞だ。日本の音楽業界を代表する5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根を越え、世界の音楽業界と連携して音楽の未来を切り拓くことを目的に設立された。