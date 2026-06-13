タレントの森脇梨々夏さん（24）が、ボム7月号限定版（ワン・パブリッシング）の表紙を飾りました。



【写真】ボム7月号限定版の表紙を飾った森脇梨々夏さん

YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」発のアイドルグループ・DRAW♡MEとして注目を集め、「素直でごめんね」でのCDデビューも決定して話題の森脇さん。最新グラビアでは、いたずらっぽい笑顔とスレンダーボディ、距離感近めの表情に彼女に夢中になってしまいそうです。



限定版の裏表紙は、ミスマガ2021グランプリの和泉芳怜さんが、久しぶりのボム水着グラビアに登場。声優にもチャレンジしている彼女の癒される笑顔とたわわな柔らかボディ…グラビアの王道がここには詰まってます。誌面のQRコードから見られるグラビア動画で、ぜひ堪能してください。



通常版の表紙は日向坂46から宮地すみれさん＆渡辺莉奈さん、裏表紙には同グループの山口陽世さんが登場しました。



同誌にはほか、塩月希依音さん（NMB48）、田中れいさん（NMB48）、沢口愛華さん、南みゆかさん（Sophia la Mode）、松島かのんさん、百田汐里さん、花咲楓香さん、横野すみれさん、蓬莱舞さん、和泉芳怜さん、OCHA NORMA、僕が見たかった青空、中村麗乃さん、畠中夢叶さん、横須賀京香さんらが登場しました。



【森脇梨々夏さんプロフィール】

もりわきりりか 2002年5月8日生まれ 兵庫県出身 T161 「ミスマガジン2023」ベスト16に選出される。2020年、恋愛リアリティーショー『恋する♡週末ホームステイ』（ABEMA）に出演し話題に。YouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCK TV』のドッキリ企画で見せるピュアすぎるリアクションが注目され、「DRAW♡ME」としてアイドルデビューも果たした。『ダイアン津田のバーディーチャンす〜』（東海テレビ）にレギュラー出演中。最新情報は公式X（@moririka_0508）



【和泉芳怜さんプロフィル】

2004年、神奈川県生まれ。2021年にミスマガジン2021グランプリを獲得。現在は女優・グラビアで活躍中。趣味は漫画、アニメ、ゲーム。特技は指でダンス、ビニール袋を高速でめくること。最新情報は公式X（@izumi_karen_）やインスタグラム（@izumi_karen_）