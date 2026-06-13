元K-POPアイドル、日本人彼氏からのプロポーズを報告「私の人生に結婚はないと思っていた」

ガールズグループSONAMOO出身の歌手のウィジンがプロポーズされたと明らかにした。

去る6月12日、ウィジンは自身のSNSを通じて、「私の人生にプロポーズ、結婚というイベントはないと思っていたが…？ でも日本という地で、日本語でされることになるとは誰が想像していただろうか」とニュースを伝えた。

【写真】ウィジン、日本人彼氏と北海道で

続けて、「はい、プロポーズされました」として、「恥ずかしいので詳しい話はあちらのアカウントでするとして、今何からすればいいか？」と喜びを表現した。

ウィジンが公開した写真には、北海道でプロポーズされた姿が収められていた。これまで彼女は日本人の恋人とカップルアカウントで日常を共有していたが、セルフウェディング撮影中にプロポーズされたと伝えた。

（写真＝ウィジンInstagram）

（写真＝ウィジンInstagram）

このニュースが伝えられた後、ともにガールズグループUNI.Tとして活動をしたイェビンは「すでに涙が出る」とコメントを残し、ガールズグループHELLOVENUSのライムとして活動した女優チェ・ジュファは「本当におめでとう、ウィジン」と祝福した。

なお、ウィジンは2014年にガールズグループSONAMOOのメンバーとしてデビューした後、KBS 2TV『The Unit』を通じて、UNI.Tのメンバーとして活動した。2022年にはソロに転向して、歌手活動を続けてきた。

（記事提供＝OSEN）