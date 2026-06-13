◇インターリーグ ドジャース−ホワイトソックス（2026年6月12日 シカゴ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）は12日（日本時間13日）の敵地でのホワイトソックス戦でスタメンから外れた。試合途中には負傷者リスト（IL）入りしている敵軍の村上宗隆内野手（26）とベンチからジェスチャーで交流する場面が見られた。

3回、ドジャースの攻撃が始まると、大谷が敵軍ベンチにいる村上に対し、両手を両耳付近に近づけるジェスチャーで合図。村上の髪の毛が伸びて帽子からはみ出していることをイジっているようなジェスチャーだった。

すると、村上は腕時計を指すようなジェスチャーで呼応。この日、球場入りが遅かった大谷をイジり返したものとみられる。言葉はなくても通じ合っていたようで2人とも笑みをこぼした。

このシーンが映し出されると、SNS上でも「大谷が村上の髪型イジってる？www」「村上と大谷が遠距離イチャイチャしてる」「大谷さんと村上さんのベンチ越しのやり取り可愛い」「ベンチでジェスチャーで会話する村上さんと大谷選手w」と盛り上がっていた。

試合を中継するNHK総合で解説を務めた田口壮氏も「大谷選手、村上選手とも出ていないから見られるシーン。なかなかこういうシーン貴重ですね」と笑っていた。

大谷は前日11日（同12日）のパイレーツ戦で「左膝の炎症」のため、途中交代。この日は大事をとって先発メンバーを外れた。村上は現在、右太腿裏の肉離れでIL入りしている。