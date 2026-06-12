ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ、つばきファクトリーの豫風瑠乃（18）が12日、都内で初写真集「RUNO」取材会を行った。

つばきファクトリーの大ファンの女優松岡茉優（31）がプロデュースし、平成カルチャーも盛り込んだ1冊となった。「松岡茉優さんが写真集をプロデュースしたいと言ってくださっているのを前から聞いていて、大阪まで公演に見に来てくださった時、直々に『瑠乃ちゃんの世界観を作る魅力がある。そこを写真集に収めたい』と言ってくださった」と松岡からの熱いオファーがあったことを明かした。

撮影には「3日間、全部立ち会ってくださった」といい、「松岡さんはプライベートでもご飯に連れて行ってくださったりしていたので、安心感を超えて、幸せ空間で撮ることができました」と喜んでいた。

最後は「私のことをたくさん見てくださってありがとうございます。松岡さんからいただいたものがたくさんあって、多すぎてどうやって愛を返せばいいかわからないぐらいだけど、これからどんどんパフォーマンスを磨いて、ありのままの私を松岡さんにたくさんお届けできるようにがんばルノー！するので、ぜひ見ていてください」とアピールしていた。