ミュージカル『民王』、有澤樟太郎らキャスト総出の選挙ポスター風ビジュアル＆スポット映像公開
有澤樟太郎、別所哲也が出演する池井戸潤原作のミュージカル『民王』より、ビジュアル第1弾とスポット映像が解禁された。
【動画】総理大臣と大学生の息子が入れ替わり!? ミュージカル『民王』スポット映像
本作は、2010年に刊行された池井戸潤の同名長編小説を原作とするミュージカル。内閣総理大臣の息子で、ある日突然父親と人格が入れ替わってしまう大学生・武藤翔役を有澤、現職総理大臣である父・武藤泰山役を別所が務める。
就任したばかりの現職総理大臣・武藤泰山と、武藤のドラ息子で大学生の翔の心と体が、ある日突然入れ替わってしまう…!? 原因も分からないまま、やむなく泰山の代わりとして国会に出ることになった翔。遊んでばかりの日々を送ってきた彼には、国会で行われる討論や質疑応答など到底理解できず、さらには文書に書かれた漢字すら読めない。何度も誤読を繰り返し、世間に大きな衝撃を与えてしまう。
一方、翔の代わりとなった泰山も、翔が受けるはずだった就職面接に臨むが、政治家仕込みの横柄な態度で好き放題に発言し、面接官とけんか別れに。
首相と息子が入れ替わったなど夢にも思わない世間では、ただでさえ一国の代表とは思えない言動に対し、厳しい批判が渦巻く事態となる。さらに追い打ちをかけるように、泰山の周囲ではスキャンダルが発生。泰山と翔は混乱の中で、やがて入れ替わりの真実へと近づいていく――。
このたび解禁されたのは、メインキャスト9人の力強いまなざしを捉えた選挙ポスター風ビジュアルと、内閣総理大臣と大学生の息子の心と体が突然入れ替わることで巻き起こる騒動をコミカルに描いたスポット映像。作品の世界観を凝縮した内容となっている。
ミュージカル『民王』は東京・シアタークリエにて9月6日〜10月6日、大阪・梅田芸術劇場 シアタードラマシティにて10月11日〜13日、福岡・博多座にて10月17日〜19日上演。
【動画】総理大臣と大学生の息子が入れ替わり!? ミュージカル『民王』スポット映像
本作は、2010年に刊行された池井戸潤の同名長編小説を原作とするミュージカル。内閣総理大臣の息子で、ある日突然父親と人格が入れ替わってしまう大学生・武藤翔役を有澤、現職総理大臣である父・武藤泰山役を別所が務める。
就任したばかりの現職総理大臣・武藤泰山と、武藤のドラ息子で大学生の翔の心と体が、ある日突然入れ替わってしまう…!? 原因も分からないまま、やむなく泰山の代わりとして国会に出ることになった翔。遊んでばかりの日々を送ってきた彼には、国会で行われる討論や質疑応答など到底理解できず、さらには文書に書かれた漢字すら読めない。何度も誤読を繰り返し、世間に大きな衝撃を与えてしまう。
首相と息子が入れ替わったなど夢にも思わない世間では、ただでさえ一国の代表とは思えない言動に対し、厳しい批判が渦巻く事態となる。さらに追い打ちをかけるように、泰山の周囲ではスキャンダルが発生。泰山と翔は混乱の中で、やがて入れ替わりの真実へと近づいていく――。
このたび解禁されたのは、メインキャスト9人の力強いまなざしを捉えた選挙ポスター風ビジュアルと、内閣総理大臣と大学生の息子の心と体が突然入れ替わることで巻き起こる騒動をコミカルに描いたスポット映像。作品の世界観を凝縮した内容となっている。
ミュージカル『民王』は東京・シアタークリエにて9月6日〜10月6日、大阪・梅田芸術劇場 シアタードラマシティにて10月11日〜13日、福岡・博多座にて10月17日〜19日上演。