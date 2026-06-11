『最終楽章 響け！ユーフォニアム』後編の本予告映像＆最終キービジュアル解禁！主題歌収録のサントラ情報公開！

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9月11日(金)より全国200館規模で劇場公開される『最終楽章 響け！ユーフォニアム』後編の、本予告映像と最終キービジュアルが解禁。合わせて第2弾ムビチケや主題歌が収録されるサントラの情報も一挙公開された。

『響け！ユーフォニアム』は、京都アニメーションが手掛ける大人気吹奏楽アニメシリーズ。約11年にわたり紡がれてきた物語が、本作にてついに完結する。

本予告映像では、本作の主人公・黄前久美子と、そのライバルである黒江真由を中心に描かれている。2人それぞれが抱える理想や想いが交錯し、“最後の演奏”へ向けた葛藤や、一つの音楽を創り上げる難しさ、そして全国大会金賞を目指して北宇治高校吹奏楽部が一丸となって挑む覚悟が伝わってくる内容となっている。涙を浮かべる真由や迫力ある演奏シーンに加え、文化祭の様子や卒業証書を手に空を見上げるキャラクターたちの姿など、新規カットも多数収録。後編への期待が高まる、見どころ満載の内容となっている。

最終キービジュアルには、「そして、最後の曲が始まるのです――」というキャッチコピーとともに、シリーズの主要キャラクターたちが同じ方向へと歩みを進める姿が描かれており、11年間にわたり紡がれてきた物語の集大成を感じさせるビジュアルとなっている。四季の移り変わり、学生生活特有の１年のサイクル、時の流れを感じさせるギミックにも注目してほしい。

さらに、本作の第2弾ムビチケの情報も解禁された。主要キャラクター10人が眼鏡をかけた描き下ろしイラストを使用した〈北宇治メガネコレクション〉となっている。2枚1組で好きな組み合わせを選んで購入することができる。また、1ペア購入ごとに「チューバくんムビチケスリーブ2」が付属するほか、通販限定のムビチケカード10枚コンプリートセットには「蛇腹ムビチケアルバム2」が特典として付属する。ぜひ本予告映像や最終キービジュアルとあわせてチェックしていただきたい。

加えて、本作のオリジナルサウンドトラックが劇場公開日の9月11日(金)に発売されることが発表となった。

サウンドトラックには、シリーズ通して音楽を担当してきた松田彬人による本作への書き下ろし劇中BGM、本編に登場する吹奏楽楽曲のほか、本日公開された本予告でも使用された本作の主題歌「ReCoda (The Final Movie Ver.)」も収録される。

主題歌は『最終楽章 響け！ユーフォニアム』後編のために松田彬人が新たに編曲を行い、TRUEの歌を再録した新規音源となっている。

商品は初回限定盤と通常盤の2形態での発売。初回限定盤はキャンバスボード風EPサイズジャケット仕様と、京都アニメーション描き下ろしイラストを飾って楽しめる仕様となっている。

『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編は、現在大ヒット上映中。9月11日(金)公開の後編で、北宇治高校吹奏楽部の物語はついに完結を迎える。彼女たちが奏でる“最後の演奏”を前後編あわせて、ぜひ劇場で見届けてほしい。

●リリース情報

『最終楽章 響け！ユーフォニアム』後編オリジナルサウンドトラック

音楽：松田彬人

2026年9月11日発売

【初回限定盤 (CD2枚組)】

価格：￥7,150（税込）

品番：LACA-39199〜200

キャンバスボード風EPサイズジャケット仕様

【通常盤 (CD2枚組)】

価格：￥3,850（税込）

品番：LACA-19199〜200

※初回限定盤、通常盤ともに共通の描き下ろしイラストジャケット

＜収録内容＞

劇中BGM、吹奏楽楽曲、主題歌「ReCoda (The Final Movie Ver.)」

商品の購入はこちら

初回限定盤

https://lnk.to/LACA-39199

通常盤

https://lnk.to/LACA-19199

主題歌

TRUE / 北宇治高校吹奏楽部

「ReCoda (The Final Movie Ver.)」

作詞：唐沢美帆

作曲：トミタカズキ (SUPA LOVE)、hisakuni (SUPA LOVE)

編曲：松田彬人

特典情報はこちら

https://anime-eupho.com/music/

●作品情報

『最終楽章 響け！ユーフォニアム』 後編

＜イントロダクション＞

ついにシリーズ完結！！！

この軌跡が、次の曲になる――

吹奏楽にかける高校生の青春を10年にわたり描いてきた『響け！ユーフォニアム』シリーズ。2024年のTV放送にて感動の最終回を迎えた『響け！ユーフォニアム3』が、2026年、ついに完結作となる“最終楽章”として劇場に登場する。

『最終楽章』は、10年間、京都アニメーションの制作チームを率いてきた石原立也が総監督を、そして共にシリーズの要を担ってきた小川太一が監督を務める。

京都アニメーションによる本編カットのブラッシュアップはもちろんのこと、花田十輝がシナリオを新たに執筆し、新作シーンも多数追加。TVシリーズでは描かれなかった演奏シーンも盛り込んだ、『最終楽章』の名に相応しい劇場作品をスタッフ一丸となって届ける。

ここにあるのは、あの日の誓い――。

アニメ『響け！ユーフォニアム』堂々の終幕へ。

『最終楽章 響け！ユーフォニアム』後編は9月11日（金）公開！

＜あらすじ＞

難関・関西大会を突破し、全国大会出場に沸き立つ北宇治高校吹奏楽部は、勢いそのままに文化祭のステージへ。

そこにあったのは、真由が大事にしている“みんなが楽しい”演奏だった。

北宇治が掲げる“みんなが平等”な実力主義は、それと相反するのではないか……。

真由は複雑な心情をにじませる。

一方の久美子は、部長として北宇治で全国大会金賞を取りたいという悲願の達成と、奏者として麗奈と一緒にソリを吹きたいという願いを胸に練習に励んでいた。

泣いても笑っても最後。

全国大会の出場メンバーを決めるオーディションの日がやってくる。

【CAST】

黄前久美子：黒沢ともよ

加藤葉月：朝井彩加

川島緑輝：豊田萌絵

高坂麗奈：安済知佳

黒江真由：戸松 遥

塚本秀一：石谷春貴

釜屋つばめ：大橋彩香

久石 奏：雨宮 天

鈴木美玲：七瀬彩夏

鈴木さつき：久野美咲

月永 求：土屋神葉

剣崎梨々花：杉浦しおり

釜屋すずめ：夏川椎菜

上石弥生：松田彩音

針谷佳穂：寺澤百花

義井沙里：陶山恵実里

滝 昇：櫻井孝宏

中川夏紀：藤村鼓乃美

吉川優子：山岡ゆり

鎧塚みぞれ：種粼敦美

傘木希美：東山奈央

中世古香織：茅原実里

田中あすか：寿 美菜子

【STAFF】

原作：武田綾乃(宝島社文庫『響け！ユーフォニアム 北宇治高校吹奏楽部、決意の最終楽章』)

監督：小川太一

総監督：石原立也

脚本：花田十輝

キャラクターデザイン：池田晶子、池田和美

総作画監督：池田和美

楽器設定：郄橋博行

楽器作画監督：太田 稔、丸木宣明

美術監督：篠原睦雄

色彩設計：竹田明代

撮影監督：郄尾一也

３D監督：山本 倫

音響監督：鶴岡陽太

音楽：松田彬人

音楽制作：ランティス、ハートカンパニー

音楽協力：洗足学園音楽大学

演奏協力：プログレッシブ！ウインド・オーケストラ

吹奏楽監修：大和田雅洋

前編主題歌：TRUE「ToCoda」

後編主題歌：TRUE / 北宇治高校吹奏楽部「ReCoda (The Final Movie Ver.)」

アニメーション制作：京都アニメーション

製作：『響け！』製作委員会2024

配給：松竹

後編第2弾ムビチケ情報はこちら

https://anime-eupho.com/ticket/

Ⓒ武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会2024

関連リンク

『最終楽章 響け！ユーフォニアム』公式サイト

https://anime-eupho.com/