「クレヨンしんちゃん」“酢乙女あい”、25歳になった実写ビジュアル公開「しん様、あいも立派な“おねいさん”ですわ。」
アニメ「クレヨンしんちゃん」と日本コカ・コーラ「やかんの麦茶 from 爽健美茶」がコラボ。15日より、第2弾とした「家族の名言付き！夏のクレヨンしんちゃんボトル」全15種を期間限定で発売する。また、きょう11日、“あいちゃん”こと「酢乙女あい」の後ろ姿が映し出されたティザービジュアルも公開した。
【画像】“あいちゃん”「酢乙女あい」実写のビジュアル
「やかんの麦茶」は、昨年春より同アニメとコラボを展開。同アニメ初となる実写化ショートムービー「もうひとつのクレヨンしんちゃん やかんの家族だゾ！」を公開していた。野原一家を通して、“めんどうだけど、愛おしい家族の物語”が描かれる。
今年4月からは“シーズン2”としてショートムービーを展開中。5月に公開された第2話では、新キャラクター風間くんの登場などにより物語はさらに広がりを見せていた。なお15日には、第3話の公開も決定しており、「酢乙女あい」は第3弾に登場する。公開されたビジュアルには、「しん様、あいも立派な“おねいさん”ですわ。」とコメントも添えられている。
コラボレーションボトル第2弾は、サングラスをかけた夏らしいしんちゃんなどの描きおろしイラストと“家族”の名言が楽しめる全15種のデザインとなっている。
【画像】“あいちゃん”「酢乙女あい」実写のビジュアル
「やかんの麦茶」は、昨年春より同アニメとコラボを展開。同アニメ初となる実写化ショートムービー「もうひとつのクレヨンしんちゃん やかんの家族だゾ！」を公開していた。野原一家を通して、“めんどうだけど、愛おしい家族の物語”が描かれる。
コラボレーションボトル第2弾は、サングラスをかけた夏らしいしんちゃんなどの描きおろしイラストと“家族”の名言が楽しめる全15種のデザインとなっている。
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