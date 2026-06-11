「女子ゴルフ・宮里藍サントリー・レディース」（１１日開幕、六甲国際ＧＣ＝パー７２）

女子ゴルフの宮里藍サントリー・レディース開幕前日の１０日、出場選手が神戸市の六甲国際ＧＣで調整。トーナメント特別補償制度（公傷制度）を適用し、ここまで欠場を続けていた脇元華（２８）＝ＧＭＯインターネットグループ＝が、この大会からの復帰にあたり心境を語った。

長年、ヘルニアによる腰痛に悩まされ、初優勝した昨年の伊藤園レディースでも「痛かった」と明かしていた脇元。今季「２勝目とアメリカツアー挑戦」の目標を実現するため昨年１２月１０日に手術を敢行も、腰の痛みの良化は感じられず、加えて右足の不調にも見舞われたことから「開幕戦からの復帰」というプランが大幅にずれ込んだ。

その後、リハビリなどを経て４月下旬からラウンド再開。この大会での復帰にこぎ着けた。「『お帰り』って言ってくれる人もいて、うれしいですね。ただ、試合に向けては、楽しいのと不安と半々ですね」という。

腰の痛みが治まってない中での復帰だけに「この試合は、予選通過を目指して。焦らず、頑張ろう、という感じです」と、まずは手探りながら完全復活への道を探っていく。