楽天の塩川達也監督代行が１０日、報道陣の取材に応じた。三木肇監督が球団との双方協議によって休養が決定。塩川達也ヘッドコーチが監督代行として指揮を執ることになった。

「現状の成績を受けて止めて、思い切って力を出せるようにすることが自分の役割。前進あるのみで頑張る」と意気込んだ。三木監督とも話しをしたそうで「長くやらせてもらっていたので色々話はした」としつつ「内容は控えたい」。練習前には選手にも言葉を掛け「前を向くこと、思い切ってやってほしいと思っている。どれだけ力を出せるかが、役目だと思っていますので」と語った。

ここまで借金１５。首位・西武とは１４・５ゲーム差で、５位・ロッテとも７ゲーム差の最下位に沈んでいる。「しっかり受け止めなくてはいけない。ただ、まだ半分も終わっていない。戦力は充実している。前を向いて、しがみついて、前進あるのみと思っています」と見据えた。

この日から、塩川代行の希望で２２年に石井一久監督が新型コロナウイルスに観戦した際に監督代行を務めた経験がある真喜志育成総合コーチがチーフコーチとしてベンチ入りすることも発表された。

三木監督は２０１９年から楽天２軍監督を務め、２０年に１軍監督に昇格。２１年から再び２軍監督となり、昨季から再び１軍監督を務めていた。復帰１年目となった昨季は６７勝７４敗２分けで４位。今季は４月１８日には今季最多の貯金４としていた。しかし、４月末から急失速。２度の６連敗、２度の５連敗を喫し、ここまで５８試合で２１勝３６敗１分。９日・巨人戦で４連敗となり、今季ワーストの借金１５となっていた。首位・西武とは１４・５ゲーム差で、５位・ロッテとも７ゲーム差の最下位に沈んでいた。２０２１年の３位を最後にＢクラスが続いている球団は、さらなるテコ入れに踏み切った。