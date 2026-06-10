68歳の父が年金の足しに「清掃のアルバイト」を始めたいと言っています。本人は「月5万円くらい稼ぎたい」と前向きですが、実際はどれくらいの収入になるのでしょうか？　年金への影響も気になります。

清掃業の年収はどれくらい？

厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査」によると、清掃関連の年収は表1の通りです。

表1

きまって支給する現金給与額 年間賞与その他特別給与額 年収概算 ビル・建物清掃員 22万2400円 19万4100円 286万2900円 清掃員（ビル・建物を除く），廃棄物処理従事者 28万8400円 53万6700円 399万7500円 他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者 25万4300円 40万2400円 345万4000円

出典：厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」を基に筆者作成

資料によると、年収はおおむね200万円台後半から300万円台後半です。また、所定内実労働時間数は162～165時間で、超過実労働時間数は7～11時間でした。

今回のケースで父親がどのような就職先をイメージしているかは定かではありませんが、一般的な清掃職であれば、一定の収入を得られると考えられます。

ただし、表1でまとめた統計は短時間労働者ではなく一般労働者のデータです。アルバイトで働く場合は勤務時間や日数が異なるため、収入水準も変わってくるかもしれません。



清掃業のアルバイトの時給

ここからは、清掃業のアルバイトの時給を見ていきましょう。清掃のアルバイトはさまざまな企業で募集されています。マンションの定期清掃やオフィスビルの清掃、大型量販店の清掃、ホテルの客室清掃など多岐にわたります。

例として、神奈川県で募集されている清掃アルバイトの時給を表2にまとめました。

表2

清掃業の種類 時給 賃貸物件の清掃 1225円～ ホテルの客室清掃 1300～1450円 工場清掃 1250円 クリニックの清掃 1250円以上 マンションの定期清掃 約1571円（日給1万1000円）

※筆者作成

おおむね時給1250～1500円ほどで見つかるようです。仮に1日7時間の実働時間で働いた場合、1日あたり8750～1万500円ほど稼げる可能性があります。毎月10日ほど出勤すれば、8万7500～10万5000円ほどの月給を得られる計算です。



在職老齢年金制度に注意が必要

定年後に働く予定の人は「在職老齢年金制度」について知っておく必要があります。本制度は、老齢厚生年金を受ける60歳以上の労働者が一定以上の収入を得ている場合、年金の全部または一部が支給停止される制度です。

具体的には、「総報酬月額相当額」と老齢厚生年金の基本月額を合計した額が65万円を超える場合、年金の一部または全部が支給停止されます。「総報酬月額相当額」とは、毎月もらう賃金と1年間のボーナスを12で割った額を合計したものです。

給与収入が一定額を超えると、受給できる年金額が減額される場合があるため注意しましょう。



清掃のアルバイトで月5万円以上の収入を得られる可能性はある

厚生労働省の調査結果によれば、清掃業の年収はおおむね200万円台後半から300万円台後半です。アルバイトで限られた日数しか働かない場合も、1日あたり1万円前後稼げる可能性があります。勤務日数によっては、月5万円以上稼ぐことも現実的といえるでしょう。

ただし、給与収入と老齢厚生年金の基本月額の合計が基準額を超える場合には、在職老齢年金制度が適用される可能性もあるため注意が必要です。



出典

日本年金機構 在職老齢年金制度が改正されました

e-Stat政府統計の総合窓口 厚生労働省 令和6年賃金構造基本統計調査 一般労働者 表番号1 職種（小分類）別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額（産業計）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー