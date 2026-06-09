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NTTソルマーレが運営するコミックシーモアは、6月19日24時24分からABCテレビで放送される「勝手に！漫画アワードNEO」第6弾を特別提供する。TVerでは、放送後約2週間見逃し配信も予定されている。

「勝手に！漫画アワードNEO」は、“漫画史上、最強の必殺技アワード”や“ありえない設定アワード”など様々な部門をテーマに、漫画好きなゲストと一緒に勝手に表彰していくトークバラエティ番組。

MCは前回に引き続き、マンガが大好きなお笑いコンビ「ニューヨーク」が担当。ゲストには芸能界屈指の漫画愛好家として知られる中丸雄一さん、丹生明里さん、ゆいPさんらが登場して、あふれ出るマンガ愛がこもったトークを展開する。

さらに大人気漫画「闇金ウシジマくん」や「九条の大罪」などで知られるマンガ家の真鍋昌平さんが特別ゲストとして出演。この番組でしか聞けない作品秘話や特別な思いを語る。

他にも、コミックシーモアユーザーからのアンケートで決定した「女主人公がカッコイイ漫画ランキング」の発表や、「シーモア書店員がおすすめする漫画」の紹介などが予定されている。

放送記念フォロー＆リポストキャンペーンを開催

「勝手に！漫画アワードNEO」の放送を記念したフォロー＆リポストキャンペーンが開催される。期間中、コミックシーモア公式Xアカウントをフォローして、対象のポストをリポストした人の中から抽選で10名に、コミックシーモア図書券10,000ポイントをプレゼント。

キャンペーン期間：6月9日11時～6月19日23時59分

番組で取り上げた作品に使える5冊30％オフクーポンを配布

キャンペーン期間中に、放送で取り上げた作品や真鍋氏の作品が5冊まで30％オフで購入できるクーポンをプレゼントする。

キャンペーン期間：6月20日00時～2026年6月22日23時59分

□キャンペーンサイト

※各詳細はキャンペーンサイトをご確認ください。

※一部クーポン対象外の作品もございます。