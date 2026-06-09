【韓国ドラマ『太陽を抱く月』】『涙の女王』キム・スヒョン主演のファンタジー時代劇、あすから放送 最終回は驚異の視聴率を記録
俳優のキム・スヒョンが主演する韓国ドラマ『太陽を抱く月』（全20話／2012年）が、あす10日より「J:COM BS」で放送される。（月〜金 前11：30〜）
【写真】キム・スヒョンのレジェンド韓ドラ3選
同作は『涙の女王』で大注目のキム・スヒョンが主演し、“太陽のように温かな王”を演じたファンタジーロマンス時代劇。
放送当時、最終回は驚異の視聴率42.2％を記録。韓国ドラマの歴史に名を残す大名作として一目置かれている。
■第1話 あらすじ
朝鮮王朝・成祖の治世下。大妃ユン氏は自身の甥である重臣ユン・デヒョンに、王の異母弟ウィソン君殺しを命じる。その謀略に巻き込まれた巫女アリは、王を守る運命の女児の誕生を同僚のチャン・ノギョンに託し処刑される。間もなく、成祖の重臣ホ・ヨンジェに娘ヨヌが生まれた。時は流れ、兄の放榜禮（科挙合格者が王に拝し褒美を賜る儀式）のため宮殿を訪れたヨヌは…
■キャスト
キム・スヒョン、ハン・ガイン、チョン・イル ほか
■スタッフ
脚本：チン・スワン
監督：キム・ドフン、イ・ソンジュン
【写真】キム・スヒョンのレジェンド韓ドラ3選
同作は『涙の女王』で大注目のキム・スヒョンが主演し、“太陽のように温かな王”を演じたファンタジーロマンス時代劇。
放送当時、最終回は驚異の視聴率42.2％を記録。韓国ドラマの歴史に名を残す大名作として一目置かれている。
朝鮮王朝・成祖の治世下。大妃ユン氏は自身の甥である重臣ユン・デヒョンに、王の異母弟ウィソン君殺しを命じる。その謀略に巻き込まれた巫女アリは、王を守る運命の女児の誕生を同僚のチャン・ノギョンに託し処刑される。間もなく、成祖の重臣ホ・ヨンジェに娘ヨヌが生まれた。時は流れ、兄の放榜禮（科挙合格者が王に拝し褒美を賜る儀式）のため宮殿を訪れたヨヌは…
■キャスト
キム・スヒョン、ハン・ガイン、チョン・イル ほか
■スタッフ
脚本：チン・スワン
監督：キム・ドフン、イ・ソンジュン