親世代よりコミュニケーション能力が高いはずの私たちが、なぜパートナーとうまくいかず、別れを選ぶ人さえ多いのか。その理由と、冷めた愛を取り戻すヒントを示すのが『一人になりたい男、話を聞いてほしい女』だ。本書を読めば心から満たされる関係を築く視点が手に入るだろう。本連載では、本書の内容から、男女の違いをお伝えしていく。（構成：ダイヤモンド社書籍編集局）愛はなぜ冷めるのかあるセミナーで「親が離婚せず仲