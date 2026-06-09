市原隼人の鍛え上げた二の腕に衝撃！ 新ビジュアルに「腕凄い」「筋肉ヤバすぎ」の声
俳優の市原隼人がブランドアンバサダーを務める24時間フィットネスジム「ECOFIT24（エコフィット24）」の新ビジュアルとプロモーション動画が公開された。
【写真】脚もすごい 市原隼人を起用した新ビジュアル
今回のビジュアルと動画では、市原の鋭い眼差しや力強い佇まいを通して、迷いや甘えを振り切り、前へ進もうとする意志を表現。キャッチコピーである「弱い自分は、置いていけ」という言葉には、誰かと比較するのではなく、昨日までの自分を少しでも超えていくという想いが込められている。
忙しさや疲れの中でも、もう一歩前へ進もうとする人を後押ししたいというメッセージが込められた今回のビジュアルについて、市原は次のようにコメントを寄せた。
「役者として『誰かの心に残り、生きる力になること』を信念に現場に立ち続けています。芝居は、衣食住とは違い、生きていく上で必要ではないのかもしれません。しかし、人の心を豊かにするために必要不可欠になれる可能性があると信じています。そして、その表現を支え、毎日を健康に生き抜くために、私にとってトレーニングは絶対に欠かせないパートナーです」。
さらに、「フィットネスジムとは、単に肉体を鍛えるだけの空間ではなく、精神的な支えとして、明日を強く生きるためのエネルギーを蓄える場所です。魂を燃やすすべての人々のために、心と身体を整える素敵な空間が、全国にもっともっと広がっていくことを心から願っています」と思いを語った。
市原は自身のインスタグラムでもビジュアルを投稿。コメント欄には「最早アスリート」「市原さんの腕凄い」「筋肉ヤバすぎです。男でも惚れ惚れします」など、絶賛の声が寄せられている。
引用：「市原隼人」instagram（@hayato_ichihara）
【写真】脚もすごい 市原隼人を起用した新ビジュアル
今回のビジュアルと動画では、市原の鋭い眼差しや力強い佇まいを通して、迷いや甘えを振り切り、前へ進もうとする意志を表現。キャッチコピーである「弱い自分は、置いていけ」という言葉には、誰かと比較するのではなく、昨日までの自分を少しでも超えていくという想いが込められている。
「役者として『誰かの心に残り、生きる力になること』を信念に現場に立ち続けています。芝居は、衣食住とは違い、生きていく上で必要ではないのかもしれません。しかし、人の心を豊かにするために必要不可欠になれる可能性があると信じています。そして、その表現を支え、毎日を健康に生き抜くために、私にとってトレーニングは絶対に欠かせないパートナーです」。
さらに、「フィットネスジムとは、単に肉体を鍛えるだけの空間ではなく、精神的な支えとして、明日を強く生きるためのエネルギーを蓄える場所です。魂を燃やすすべての人々のために、心と身体を整える素敵な空間が、全国にもっともっと広がっていくことを心から願っています」と思いを語った。
市原は自身のインスタグラムでもビジュアルを投稿。コメント欄には「最早アスリート」「市原さんの腕凄い」「筋肉ヤバすぎです。男でも惚れ惚れします」など、絶賛の声が寄せられている。
引用：「市原隼人」instagram（@hayato_ichihara）