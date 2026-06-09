安藤優子、『ユニクロ』の半袖ポロセーター×デニムで決めた“ご近所お出かけコーデ”に反響「ラフなのにオシャレ」「シンプルでカッコいいです」
キャスターでジャーナリストの安藤優子（67）が8日、自身のインスタグラムを更新。『ユニクロ』の半袖ポロセーターにデニムを合わせた、ラフな“ご近所お出かけコーデ”を披露した。
【写真】「ラフなのにオシャレ」ユニクロの半袖ポロセーター×デニムで決めた、安藤優子の“ご近所お出かけコーデ”
安藤は「本日のワンマイルコーデは、白のニットポロ､デニム､シルバーのジュートサンダルです！」と紹介し、4枚の全身ショットをアップ。白いかごバッグ、ベルト、サングラスなどの小物も用いて、初夏らしいスタイリングとなっている。
着用アイテムについては「ポロニットはUNIQLO､デニムは #レッドカード ､サンダルは #健保源」と紹介している。
コメント欄には「優子さん、シンプルでカッコいいです」「ラフなのにオシャレ」「こうゆう感じが、一番お似合いだし、好き」「私も真似します」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「ラフなのにオシャレ」ユニクロの半袖ポロセーター×デニムで決めた、安藤優子の“ご近所お出かけコーデ”
安藤は「本日のワンマイルコーデは、白のニットポロ､デニム､シルバーのジュートサンダルです！」と紹介し、4枚の全身ショットをアップ。白いかごバッグ、ベルト、サングラスなどの小物も用いて、初夏らしいスタイリングとなっている。
着用アイテムについては「ポロニットはUNIQLO､デニムは #レッドカード ､サンダルは #健保源」と紹介している。
コメント欄には「優子さん、シンプルでカッコいいです」「ラフなのにオシャレ」「こうゆう感じが、一番お似合いだし、好き」「私も真似します」などと、さまざまな反響が寄せられている。