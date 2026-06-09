安藤優子 （C）ORICON NewS inc.

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　キャスターでジャーナリストの安藤優子（67）が8日、自身のインスタグラムを更新。『ユニクロ』の半袖ポロセーターにデニムを合わせた、ラフな“ご近所お出かけコーデ”を披露した。

【写真】「ラフなのにオシャレ」ユニクロの半袖ポロセーター×デニムで決めた、安藤優子の“ご近所お出かけコーデ”

　安藤は「本日のワンマイルコーデは、白のニットポロ､デニム､シルバーのジュートサンダルです！」と紹介し、4枚の全身ショットをアップ。白いかごバッグ、ベルト、サングラスなどの小物も用いて、初夏らしいスタイリングとなっている。

　着用アイテムについては「ポロニットはUNIQLO､デニムは #レッドカード ､サンダルは #健保源」と紹介している。

　コメント欄には「優子さん、シンプルでカッコいいです」「ラフなのにオシャレ」「こうゆう感じが、一番お似合いだし、好き」「私も真似します」などと、さまざまな反響が寄せられている。