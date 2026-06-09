焼肉きんぐ、グランドメニューをリニューアル プレミアムコースで黒毛和牛が食べ放題に＆“裏名物”に新登場
全国で368店舗を展開する「焼肉きんぐ」は、7月9日より、「五大名物」「プレミアムコース」などをリニューアルし、新しいグランドメニューの販売を開始する。
【写真】焼肉きんぐ公式が公開した“ライフハック”
今回新たに登場するのは、さっぱりとしたねぎ塩ポン酢をくぐらせて食べる「【名物】炙りミスジ 〜ねぎ塩ポン酢〜」、肉と脂のバランスが最高の「【名物】大判すだれ上カルビ」、ヤンニョムダレの辛さと脂の旨味を感じられる「【名物】韓式ヤンニョムだれ 壺漬け一本シマチョウ」。
「プレミアムコース」では、新たに黒毛和牛と黒毛牛が食べ放題に。3種類の味のバリエーションを楽しめる「【黒毛和牛】黒毛和牛上カルビ」や黒毛牛のロースをこれでもか！というぐらい大きく切った、ぜいたくな「【黒毛牛】黒毛牛ドでか！上ロース」、さっぱりとしたポン酢との相性が抜群の「【黒毛牛】黒毛牛焼しゃぶカルビ」をラインナップ。多数の要望により復活した「【特選】ミノステーキ」と根強い人気の「【特選】厚切り牛タン」を味わえる。
現行の五大名物として好評の「炙りすき焼カルビ」は、「【熟成豚】炙りすき焼カルビ」とともに、新設の“すき焼カテゴリ”にて販売を開始。従来の卵にくわえ、すき焼だれとよく合うとろろや、酸味の効いたトマトのソースも登場。好みに合わせた多様な味わいを楽しめる。
さらに、「裏名物」には「焼肉屋さんの牛カレーパン」が新登場。揚げたてサクサクの美味しさに加え、カレーにも力を入れているこだわりの一品となっている。
【写真】焼肉きんぐ公式が公開した“ライフハック”
今回新たに登場するのは、さっぱりとしたねぎ塩ポン酢をくぐらせて食べる「【名物】炙りミスジ 〜ねぎ塩ポン酢〜」、肉と脂のバランスが最高の「【名物】大判すだれ上カルビ」、ヤンニョムダレの辛さと脂の旨味を感じられる「【名物】韓式ヤンニョムだれ 壺漬け一本シマチョウ」。
現行の五大名物として好評の「炙りすき焼カルビ」は、「【熟成豚】炙りすき焼カルビ」とともに、新設の“すき焼カテゴリ”にて販売を開始。従来の卵にくわえ、すき焼だれとよく合うとろろや、酸味の効いたトマトのソースも登場。好みに合わせた多様な味わいを楽しめる。
さらに、「裏名物」には「焼肉屋さんの牛カレーパン」が新登場。揚げたてサクサクの美味しさに加え、カレーにも力を入れているこだわりの一品となっている。