【ナッシュビル（米テネシー州）１７日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ山崎賢人】北中米Ｗ杯で１次リーグ（Ｌ）を戦う日本は、第２戦のチュニジア戦（２０日、メキシコ・モンテレイ）に向けて、全体練習を再開した。＊＊＊初戦のオランダ戦は終了間際に同点に追いつくなど劇的な形で強豪相手に勝ち点１を獲得。その舞台裏では、２６人の選手だけではなく、サポート選手として帯同する吉田麻也、南