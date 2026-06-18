ボールタッチ25回はメジャートーナメントで90分フル出場した試合では最少北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月17日にグループKの初戦が行われ、ポルトガル代表はコンゴ民主共和国代表と1-1で引き分けた。6大会連続出場を果たしたFWクリスティアーノ・ロナウドは枠内シュート0に終わるなど沈黙し、前人未到の6大会連続ゴールは次戦以降にお預けとなった。ポルトガルは早々に先制したが、前半アディショナルタイムに同点に