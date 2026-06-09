“ナバタイム”は終わらない！広島・名原典彦外野手（２５）が８日、敵地６連戦での大暴れを誓った。デビューから１４試合連続スタメン出場し、打率・２８６をマーク。「気合と根性」を合言葉に勝負どころの一打で勝利に貢献してきた。チーム内では「ナバタイム」の呼び名が浸透中。赤ヘル打線に欠かせないニューヒーローが敵地のファンを熱狂の渦に巻き込んでみせる。

ブレーク中の勢いそのままに敵地に乗り込む。持ち前の気合と根性を前面に押し出し、遮二無二突き進んでいる名原。９日から始まる６連戦へ向け、「ナバタイムで頑張ります！」と、元気いっぱいに宣言した。

「あだ名みたいな感じです」と本人が苦笑いで明かした“ナバタイム”のフレーズ。命名したのは新井良太打撃コーチだという。後輩の勝田が「（チーム内で）はやってます。＃（ハッシュタグ）ナバタイムでお願いします！」とアピールするなど、チーム内で着々と浸透中。本人は「まあ、僕の時間という意味で…」と少し困惑気味だが、今や赤ヘル打線に欠かせぬ存在になりつつある元気印を先頭に、チーム一丸となっている。

１軍デビューから１４試合連続でスタメン出場し、打率・２８６、１本塁打、８打点をマーク。半数にあたる７試合でマルチ安打を記録している。好調の要因は迷いのないスイング。「あまり複雑に考えず、ゾーンに来た球を振りにいくだけ」と、高いコンタクト能力と積極的な打撃で、快音を響かせている。

７日・オリックス戦（マツダ）ではさらなる飛躍へのヒントを得た。１点リードの２死満塁で迎えた第２打席で、プロ初四球となる押し出し四球を選び、勝利に貢献。「際どいボールを冷静に見ることができた。打席の内容としてはよかった」と手応えを口にする。

相手バッテリーからの警戒が徐々に高まる中、「初球からスイングしにくいところに投げてきている段階」と分析。「どんどん振りにいく姿勢は変えずに、頭にないボールだったら見逃す勇気を持って臨みたい。しっかり出塁率も上げていけたら」と、状況に応じた打撃で、１番打者としての役割を果たしていくことを誓った。

チームはオリックスとの３連戦を２勝１分けで勝ち越し、２週間ぶりの連勝。借金１０を抱えているもの、７日・同戦ではセ・リーグで“一人勝ち”を達成し、４位・ＤｅＮＡに２ゲーム差に詰め寄った。上位進出へ、可能性はまだまだ残されている。９日からベルーナで西武との３連戦。シンデレラボーイが反撃ののろしを上げるチームを、さらなる急上昇へと導いていく。