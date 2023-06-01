TREASURE、通算5作目のアルバム1位【オリコンランキング】
グローバルボーイズグループ・TREASUREの最新アルバム『NEW WAV』（ニューウェイブ）が、6月9日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」において、初週8.5万枚を売り上げ、1位に初登場。『LOVE PULSE』（2026年1月19日付）以来、通算5作目の1位を獲得した。
【ライブ写真】開幕からアクセル全開！TREASURE圧巻の並び
本作は、「TREASURE自身が新しい流れを生み出す」という強い意志を込めたHIPHOPアルバム。ステージで放つエネルギーや恋する感情などを、HIPHOPサウンドで表現した作品となっている。
7月8日の大阪城ホール公演を皮切りに、全国7都市17公演を行うアリーナツアー『TREASURE THE STAGE 2026 NEW WAV : LIVE IN JAPAN』の開催を予定している。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月15日付：集計期間:2026年6月1日〜7日）＞
【ライブ写真】開幕からアクセル全開！TREASURE圧巻の並び
本作は、「TREASURE自身が新しい流れを生み出す」という強い意志を込めたHIPHOPアルバム。ステージで放つエネルギーや恋する感情などを、HIPHOPサウンドで表現した作品となっている。
7月8日の大阪城ホール公演を皮切りに、全国7都市17公演を行うアリーナツアー『TREASURE THE STAGE 2026 NEW WAV : LIVE IN JAPAN』の開催を予定している。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月15日付：集計期間:2026年6月1日〜7日）＞