【Nintendo Direct 2026.6.9】 6月9日23時～ 放送予定

任天堂は、配信番組「Nintendo Direct 2026.6.9」を6月9日23時より放送する。配信は約50分を予定。

新たなニンテンドーダイレクト（ニンダイ）の配信日が告知された。直近では各メーカーなどが配信番組を実施しており、任天堂の発表も待たれる形になっていたが放送前日に告知が行なわれた。

今回の放送では2026年後半に発売予定のタイトルを中心としたラインナップになる予定で、Switch2ならびにSwitch用ソフトの情報が発信される。

【Nintendo Direct 2026.6.9】

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