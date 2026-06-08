新日本プロレスのジュニアの祭典「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア」で初優勝したＹＯＨ（３７）が８日、都内で一夜明け会見に臨んだ。新日本はこの日、６・１４大阪城ホール大会の全カードを発表し、ＩＷＧＰジュニアヘビー級王者のＤＯＵＫＩにＹＯＨが挑むタイトルマッチも正式決定。自身７度目の挑戦で悲願の初戴冠を狙うＹＯＨは「まずは借りを返したい。前回（４・２後楽園大会）ＤＯＵＫＩに負けてしまったので、また（挑戦する）シチュエーションをつかめた。（戴冠すれば第１００代王者で）１００代の１人の逸材とか、キリがいい。みんなの心に残る、縁起のいい数字」と決意を込めた。

前夜の決勝戦は、１年前と同じ藤田晃生（２３）と激突。所属していたユニット「ＣＨＡＯＳ（ケイオス）」の歴代選手の中邑真輔、オカダ・カズチカ、後藤洋央紀らのムーブやフィニッシュ技を発射し、２８分１秒の激闘を制してタイトルをつかんだ。「一つ私のスタイルを確立できたというか、新日本プロレスの歴史に（名を残せて）うれしい気持ちでいっぱい」と感慨を込めた。

会見には、シリーズ開幕会見と同様、白いシャツにピンクのカーディガンを羽織るトレンディードラマ俳優を意識したような衣装で登場。「僕はいつも公の場でラフな服装をしていたので、正装をしないといけないと思って」。大会を通じて自由奔放に戦い抜いたが、「やって、やって、やりまくると。その意気込みで、やりまくりました」と恍惚（こうこつ）の表情を浮かべた。また、優勝後にはリング上で棚橋弘至社長（４９）からトロフィーを受け取ったが、「社長はね、大きいなと思いました。やっぱ、社長は大きい存在だなと。大きくなったな…と思いました」と率直な感想を明かし、報道陣からはなぜか笑いが起こった。

デビュー１４年目で、シングルプレーヤーとしてようやく大きなタイトルを獲得した。新日本ジュニアの新たな顔になるが、「僕の世界観、空間でジュニアをつくり上げたい。僕のクリエイティブに夢中なので、それで（結果的に）お客さんが楽しんでくれたら最高っていうスタンスは変えない。王者になったからどうとか、丸くなるとかはない。僕はずっと“パンク”でいくと思いますよ」とＹＯＨワールド全開。悲願だったシングルのベルト奪取にも機運が高まり、「それが欲しくて入ってますからね。ここまで時間を“かけた”って感じなので、今がそのベストなタイミングじゃないかなと思ってます。全てのタイミングが今そろっている」と、７度目の正直に自信をのぞかせた。