【「薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～」22巻】 6月18日 発売 価格：770円 【「薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～」22巻 マスキングテープ付特装版】 6月18日 発売 価格：2,200円 【拡大画像へ】 小学館は、マンガ「薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～」の22巻を6