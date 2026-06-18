楽天・吉井新監督の就任について、古巣のロッテナインも驚きを隠せなかった。選手会長の横山は「めちゃくちゃビックリしました」と心境を明かした。19年ドラフト4位入団の右腕は投手コーチ、監督として指導を受けた。7年目の今季は12球団トップの22セーブを挙げて守護神の座をつかんだ。リーグ戦が再開する19日、いきなり直接対決となる。「僕らの弱点を一番分かっている方だと思う。何してくるんだろうなってワクワクします。