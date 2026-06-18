楽天は17日、新監督に前ロッテ監督の吉井理人氏（61）が就任すると発表し、仙台市内で就任会見を行った。契約年数は非公表だが複数年契約とみられる。背番号は81で、19日の古巣ロッテ戦（ZOZOマリン）から指揮する。プロ野球“史上初”となったシーズン途中での外部招へい。異例の三木谷浩史オーナー（61）同席会見に、「中長期的」な球団再建の狙いが見えた。三木谷オーナーの就任会見出席は、10年10月の星野仙一監督以来。実