プロマックスは「モンスターハンターオーケストラコンサート～狩猟音楽祭2026～」を8月23日から東京、兵庫、福岡、札幌の4地域で開催する。札幌での主催は北海道新聞社、エフエム北海道、道新文化事業社。チケットは「モンハン部通信」先行抽選を6月11日から実施し、「ローソンチケットプレリクエスト」先行抽選を6月25日から実施する。

チケット料金は「ハンターシート」S席が9,900円、A席が8,800円。指揮は栗田博文氏が4地域ともに担当し、演奏は東京公演が東京フィルハーモニー交響楽団、兵庫公演が兵庫芸術文化センター管弦楽団、福岡公演が九州交響楽団、札幌公演を札幌交響楽団が担当する。

今回の公演もシリーズの人気楽曲を多数演奏するとしており、どのタイトルがピックアップされるかに期待が高まる。

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