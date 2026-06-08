「モンスターハンターオーケストラコンサート～狩猟音楽祭2026～」8月23日から東京など4地域で開催決定
【モンスターハンターオーケストラコンサート～狩猟音楽祭2026～】 開催日： 8月23日（東京） 9月22日、23日（兵庫） 10月31日（福岡） 11月9日（札幌）
プロマックスは「モンスターハンターオーケストラコンサート～狩猟音楽祭2026～」を8月23日から東京、兵庫、福岡、札幌の4地域で開催する。札幌での主催は北海道新聞社、エフエム北海道、道新文化事業社。チケットは「モンハン部通信」先行抽選を6月11日から実施し、「ローソンチケットプレリクエスト」先行抽選を6月25日から実施する。
チケット料金は「ハンターシート」S席が9,900円、A席が8,800円。指揮は栗田博文氏が4地域ともに担当し、演奏は東京公演が東京フィルハーモニー交響楽団、兵庫公演が兵庫芸術文化センター管弦楽団、福岡公演が九州交響楽団、札幌公演を札幌交響楽団が担当する。
今回の公演もシリーズの人気楽曲を多数演奏するとしており、どのタイトルがピックアップされるかに期待が高まる。
□「モンスターハンターオーケストラコンサート～狩猟音楽祭2026～」のページ
🎶情報解禁🎶- Monster Hunter Orchestra Concert／狩猟音楽祭 (@MH_Orchestra) June 8, 2026
📣「モンスターハンターオーケストラコンサート ～狩猟音楽祭2026～」開催決定✨
今週11日(木)15:00～🍖モンハン部🍖抽選先行受付開始⚡️🎟️詳しくは、公式HPをチェック✅https://t.co/RMweFwbfQp #狩猟音楽祭2026 #モンスターハンター #モンハン pic.twitter.com/4kH4b6Dcox
(C)CAPCOM 2026 PROMAX Inc. All rights reserved.