M−1王者・たくろうの人生相談を有吉が解決！？ 丹生明里と「桃鉄」をプレイ！：有吉ぃぃeeeee！
毎週日曜夜10時からは「有吉ぃぃeeeee！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？」（有吉弘行、タカアンドトシ、アンガールズ・田中卓志）を放送。
6月7日（日）は、ゲストに飯尾和樹（ずん）、たくろう（赤木裕・きむらバンド）、丹生
明里を迎えて、前回に引き続き「桃太郎電鉄2 〜あなたの町も きっとある〜」をプレイ！
「テレ東プラス」では、放送内容の一部をご紹介します。
【動画】M-1王者・たくろうの人生相談を有吉が解決！？ 丹生明里と「桃鉄」をプレイ！
飯尾、たくろう、丹生と一緒に千代田区からスタート。トシが、これから向かうお店を「ZTTo morning（ズット モーニング）」と紹介すると、「グッド モーニングでしょ？」と詰め寄る有吉（笑）。
店名の由来を聞いて、「なるほど」と納得しますが…
譲れないものがあるようです（笑）。
昨年3月にオープンしたモーニング専門店。バターを贅沢に練り込んだ食パンの絶品モーニングプレートが味わえます。
色鮮やかな料理に、「いいね〜！」「きれい！」と感激する有吉たち。
「はちみつバター」を注文した丹生は、分厚い食パンを頬張り、「おいしぃ〜！」と目を丸くします。
続いて、「ズットモーニング」を食べたきむらが「マヨネーズの酸味とベーコンの塩味。パンもふわふわで、全部うまい！！」と食レポすると…
前回、田中が注文したメニューをきむらが間違えて食べた「田中VSきむらバトル」を蒸し返す飯尾（笑）。
ここで、4月に上京したばかりのたくろうが有吉に人生相談。
きむらの「『東京でこういうやつには気をつけろ』という人は？」との問いに、有吉は「東京にも怖い人はいっぱいいるからね」と持論を展開します。
さらに、“キャイ〜ンへの挨拶の仕方”を伝授した飯尾が、有吉に「（ダチョウ倶楽部の）寺門ジモンさんに会ったとき、どういう挨拶をするんですか？」と質問を。
「ジモンさんに会ったら、目を合わせない」というまさかの回答に、「挨拶しろ！」とツッコむトシ（笑）。
一方、「東京で生きていくためにやるべきことは？」という赤木の相談に、有吉が衝撃のアドバイス。さらには、新婚・赤木の“妻の浮気”を心配…！？
気になる全容は、ぜひTVerで！
前回に引き続き、「桃太郎電鉄2 〜あなたの町も きっとある〜」東日本編をプレイ。新・桃鉄王が決定します！
トップを狙うタカトシに、有吉チームが大逆襲！
不甲斐ない戦いをするゲーマー・たくろうに田中が吠える！？
プレイの様子は「TVer」「ネットもテレ東」で確認してください。
番組公式YouTubeでは地上波放送でカットしてしまった出演者のゲームプレイ映像をほぼ
ノーカットでお届け！
6月7日（日）は、ゲストに飯尾和樹（ずん）、たくろう（赤木裕・きむらバンド）、丹生
明里を迎えて、前回に引き続き「桃太郎電鉄2 〜あなたの町も きっとある〜」をプレイ！
「テレ東プラス」では、放送内容の一部をご紹介します。
飯尾、たくろう、丹生と一緒に千代田区からスタート。トシが、これから向かうお店を「ZTTo morning（ズット モーニング）」と紹介すると、「グッド モーニングでしょ？」と詰め寄る有吉（笑）。
店名の由来を聞いて、「なるほど」と納得しますが…
譲れないものがあるようです（笑）。
昨年3月にオープンしたモーニング専門店。バターを贅沢に練り込んだ食パンの絶品モーニングプレートが味わえます。
色鮮やかな料理に、「いいね〜！」「きれい！」と感激する有吉たち。
「はちみつバター」を注文した丹生は、分厚い食パンを頬張り、「おいしぃ〜！」と目を丸くします。
続いて、「ズットモーニング」を食べたきむらが「マヨネーズの酸味とベーコンの塩味。パンもふわふわで、全部うまい！！」と食レポすると…
前回、田中が注文したメニューをきむらが間違えて食べた「田中VSきむらバトル」を蒸し返す飯尾（笑）。
ここで、4月に上京したばかりのたくろうが有吉に人生相談。
きむらの「『東京でこういうやつには気をつけろ』という人は？」との問いに、有吉は「東京にも怖い人はいっぱいいるからね」と持論を展開します。
さらに、“キャイ〜ンへの挨拶の仕方”を伝授した飯尾が、有吉に「（ダチョウ倶楽部の）寺門ジモンさんに会ったとき、どういう挨拶をするんですか？」と質問を。
「ジモンさんに会ったら、目を合わせない」というまさかの回答に、「挨拶しろ！」とツッコむトシ（笑）。
一方、「東京で生きていくためにやるべきことは？」という赤木の相談に、有吉が衝撃のアドバイス。さらには、新婚・赤木の“妻の浮気”を心配…！？
気になる全容は、ぜひTVerで！
前回に引き続き、「桃太郎電鉄2 〜あなたの町も きっとある〜」東日本編をプレイ。新・桃鉄王が決定します！
トップを狙うタカトシに、有吉チームが大逆襲！
不甲斐ない戦いをするゲーマー・たくろうに田中が吠える！？
プレイの様子は「TVer」「ネットもテレ東」で確認してください。
番組公式YouTubeでは地上波放送でカットしてしまった出演者のゲームプレイ映像をほぼ
ノーカットでお届け！