AKB48の海外姉妹グループで、マレーシア・クアラルンプール拠点のKLP48が7日までにSNSを更新。日本ダンサー整体セラピスト協会がプロデュースする「TheraMove Balm」とのコラボレーションを発表した。

ダンサーやパフォーマー、身体を動かすすべての人のために開発された日本発のボディケアバームで、メンバーはリハーサルやパフォーマンス前後のボディケアの一環として使用。日本で培われたダンサーケア文化を海外へ発信する新たな取り組みとなる。

同協会代表の長谷部健氏は、ジャズダンス日本一および文部科学大臣賞を受賞したプロダンサー。現在は全国100人を超えるダンサー整体セラピストの育成を行っている。KLP48は「今回の取り組みを通じて、日本発のダンサーケア文化を世界へ広げ、踊りに関わる全ての人たちを支える環境づくりに貢献してまいります」としている。

SNSの投稿ではキャプテンのイーシャンらメンバーがバームの魅力を紹介。匂いなども良いことをPRし「体が疲れた時などにぜひお試しください！」と呼びかけている。