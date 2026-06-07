小さな頃から猫と一緒に過ごしてきた大型犬。そんなワンコが成長した今、まるで猫のような仕草を見せるようになったと話題を集めています。

投稿は記事執筆時点で48万回以上再生を突破。コメント欄には「かわいい空間♡」「平和だ～」などのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：小さな頃から『猫と仲良しだった大型犬』→なぜか動きもネコっぽくなり…影響を受け過ぎている光景】

子犬の頃からの遊び相手

TikTokアカウント「bordercollie_raito」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーのヒナタちゃんと元保護猫のウルルくんの日常の一コマ。投稿主さんによると、ヒナタちゃんが子犬だった頃からウルルくんが遊び相手になってくれていたそうで、迎えてから3年が経った今でも仲良しなのだとか。

とある日も、ヒナタちゃんはウルルくんのもとへゆっくりと歩み寄っていったといいます。鼻先を近づけながら見つめ合う姿はとても自然で、長年一緒に過ごしてきた2匹ならではの空気感。種族の違いを感じさせない距離感に、思わず心が温かくなります。

すっかり猫の影響を受けたヒナタちゃん

ウルルくんの前まで来たヒナタちゃんは、一度奥へ駆けていったかと思うと再び戻ってきたそう。そして目の前でじっと様子をうかがいながら、しっぽをゆったりと振っていたのだとか。どこか猫を思わせるようなしっぽの振り方が印象的です。

さらにヒナタちゃんは、おもちゃをくわえると前脚を大きく振り下ろすような動きも披露。まるで猫同士がじゃれ合う時のような動きに見え、長年ウルルくんと遊んできた影響なのかもしれないと感じてしまうほど。

頼れるお兄ちゃん役のウルルくん

体格だけを見るとヒナタちゃんの方がずっと大きいものの、実際の力関係は少し違うよう。ウルルくんが少し動いただけで、ヒナタちゃんはおもちゃをくわえたまま反対方向へ逃げてしまったそうです。それでも懲りずに戻ってきては遊びに誘う姿がなんとも愛らしいのでした。

そんなヒナタちゃんに対し、ウルルくんは落ち着いた様子で対応。鳴き声をかけたり、先回りしたりしながら上手に付き合っていたといいます。本気で怒ると怖いそうですが、それでも長年遊び相手を続けてくれる面倒見の良さが伝わる光景にほっこり♡

将来の夢は立派な猫になることだというヒナタちゃんですが、その目標に一番近い場所で見守っているのはウルルくんなのかもしれません。

投稿には「しっぽの横フリが猫ちゃんだｗ」「猫と犬が仲良くしてるの見たら何よりもほっこり♡」「早く立派な猫ちゃんになってねー！」「可愛いなぁ～ずっと見てたい」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「bordercollie_raito」では、ヒナタちゃん、ウルルくんに加え、同居犬のボーダーコリー・ライトくんやトイプードル・風太くんの日常が数多く投稿されています。思わず笑顔になる可愛らしい姿を、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「bordercollie_raito」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。