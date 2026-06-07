「中野カップレース」（７日、久留米）

新山響平（３２）＝青森・１０７期・Ｓ１＝が先行した小堀敢太（北海道）の番手から最終２角でタテに踏み込み、迫る後続を封じて優勝。今年３月の豊橋以来となる８回目のＧ３優勝を手にした。２着に新山後位の阿部拓真（宮城）、３着に村田雅一（兵庫）が入った。

北日本ラインの力で強敵を打ち破り優勝を果たした新山。「小堀君が頑張りました」と前を任せた後輩をたたえた。

レースは福永大智（大阪）がＳで飛び出したが「（福永ラインが）自分たちの後ろが欲しいかと思って」と新山が上昇し、福永ラインが引いて北日本が正攻法。小堀が突っ張って先行し、新山は赤板で嘉永泰斗（熊本）に絡まれながらも位置を守り最終周回へ。「（小堀の走りを）無駄にしたくなくて、出ました」と番手からタテに踏んでＶをつかんだ。

今後のＧ１戦線を見据えて今開催は新車を投入。日ごとに手応えは上がってきていたが「後ろでキツかったし、また見直します。まだまだ伸びしろのあるフレーム」とさらに上積みができる感触も得た。「番手からの優勝だったけど、宮杯ではそうもいかない。自力で勝てるように練習します」と優勝にも慢心なく自身の脚力を鍛え上げて、Ｇ１の舞台に乗り込む。