舘ひろし主演『免許返納!?』 “あぶ刑事”彷彿のCM映像公開 遊び心あふれる劇中ポスターにも注目
俳優の舘ひろしが主演する映画『免許返納!?』（6月19日公開）より、劇中で流れる政府広報CM映像がフル尺で公開された。あわせて、劇中に登場する映画ポスタービジュアルも解禁され、舘演じるスター俳優・南条弘のスターぶりがうかがえる。
【動画】劇中CM（Full ver.）
本作は、芸術映画で高い評価を受けながらも「本当はアクションがやりたい」と願う70歳の現役映画スター・南条弘（舘）が主人公。俳優仲間・尾崎誠（宇崎竜童）のバイク事故をきっかけに、「で、南条さんはいつ免許返納するんですか？」という世論の声にさらされ、思わぬ騒動に巻き込まれていく姿を描くノンストップドライブコメディだ。
今回公開された劇中CM映像は、南条が出演する政府の広報CM。サイレンとともにパトカーが駆け付けるシーンから始まり、レパードから颯爽と降り立った南条は、ダンディな刑事さながらの姿を披露する。
コートの内ポケットから取り出したのは警察手帳――かと思いきや、まさかの運転免許証。「私、免許返納します」と決め台詞を放ち、視聴者の意表を突く。その後は一転して真剣な表情を見せ、高齢ドライバーに免許返納を呼びかける内容となっている。
あわせて公開されたのは、南条主演作『老人家族』と、大女優・加藤麗子（大地真央）主演作『極道の妻 紅蓮の盃』の劇中ポスター。
『老人家族』のポスターには「現代に問う、家族の形」というコピーが添えられ、海外映画祭でも評価されそうな芸術性の高いデザインに。かつてアクションスターとして一世を風靡した南条が、年老いた主人公を演じる姿が印象的に描かれている。
一方で、南条本人は劇中で「アクションがやりてぇんだよ」とマネージャーに不満を漏らしており、芸術派俳優として評価されながらも本音とのギャップを抱えるキャラクター像がうかがえる。
さらに、『極道の妻 紅蓮の盃』は、大地演じる加藤麗子の艶やかな着物姿が名作任侠映画を彷彿とさせつつ、ポスターに添えられた「あんた、そこに仁義はあるんか」というキャッチコピーが、大地出演の某CMを連想させる。
本作では、こうした遊び心あふれるオマージュの数々も見どころとなっており、本編でどのように登場するのかにも注目が集まりそうだ。
【動画】劇中CM（Full ver.）
本作は、芸術映画で高い評価を受けながらも「本当はアクションがやりたい」と願う70歳の現役映画スター・南条弘（舘）が主人公。俳優仲間・尾崎誠（宇崎竜童）のバイク事故をきっかけに、「で、南条さんはいつ免許返納するんですか？」という世論の声にさらされ、思わぬ騒動に巻き込まれていく姿を描くノンストップドライブコメディだ。
コートの内ポケットから取り出したのは警察手帳――かと思いきや、まさかの運転免許証。「私、免許返納します」と決め台詞を放ち、視聴者の意表を突く。その後は一転して真剣な表情を見せ、高齢ドライバーに免許返納を呼びかける内容となっている。
あわせて公開されたのは、南条主演作『老人家族』と、大女優・加藤麗子（大地真央）主演作『極道の妻 紅蓮の盃』の劇中ポスター。
『老人家族』のポスターには「現代に問う、家族の形」というコピーが添えられ、海外映画祭でも評価されそうな芸術性の高いデザインに。かつてアクションスターとして一世を風靡した南条が、年老いた主人公を演じる姿が印象的に描かれている。
一方で、南条本人は劇中で「アクションがやりてぇんだよ」とマネージャーに不満を漏らしており、芸術派俳優として評価されながらも本音とのギャップを抱えるキャラクター像がうかがえる。
さらに、『極道の妻 紅蓮の盃』は、大地演じる加藤麗子の艶やかな着物姿が名作任侠映画を彷彿とさせつつ、ポスターに添えられた「あんた、そこに仁義はあるんか」というキャッチコピーが、大地出演の某CMを連想させる。
本作では、こうした遊び心あふれるオマージュの数々も見どころとなっており、本編でどのように登場するのかにも注目が集まりそうだ。