北海道の市で「治安がいい」と思う市ランキング！ 2位「函館市」を抑えた1位は？【2026年調査】
初夏の爽やかな風が心地よく、週末の旅行や初秋に向けた長期休暇の計画を立て始める人も多い季節になりました。旅先での滞在や将来の移住先を検討する上で、現地の治安や夜間の歩きやすさは見逃せない重要なチェックポイントです。
All About ニュース編集部では、2026年5月27日、全国20〜80代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、北海道の市で「治安がいい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「観光客が多いからこそ、警察のパトロールや地域防犯の意識が高い」（40代女性／長崎県）、「観光地ではあるが歴史的な街並みなど警備体制がしっかりしているイメージがあるから」（50代男性／東京都）、「落ち着いた雰囲気だと思うから」（20代女性／長野県）といったコメントがありました。
回答者からは「旅行に行った際親切な方が多かった。夜は静かでした」（40代男性／静岡県）、「北海道の中でも観光地で有名だから」（20代女性／千葉県）、「都市部の方が社会インフラも整っていて、治安が安定している印象だから」（30代男性／大阪府）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年5月27日、全国20〜80代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、北海道の市で「治安がいい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
2位：函館市／50票2位にランクインしたのは、異国情緒あふれる美しい街並みが魅力の「函館市」です。世界三大夜景とも称される函館山からの夜景や、五稜郭公園の四季折々の絶景、歴史的な赤レンガ倉庫街など、見どころが満載の観光都市です。年間を通じて多くの観光客が訪れますが、穏やかで落ち着いた街の雰囲気が維持されています。
回答者からは「観光客が多いからこそ、警察のパトロールや地域防犯の意識が高い」（40代女性／長崎県）、「観光地ではあるが歴史的な街並みなど警備体制がしっかりしているイメージがあるから」（50代男性／東京都）、「落ち着いた雰囲気だと思うから」（20代女性／長野県）といったコメントがありました。
1位：札幌市／55票見事1位に輝いたのは、北海道の政治・経済・文化の中心地である大都市「札幌市」です。広大な大通公園を中心に四季折々のイベントが開催され、豊かな自然と都市機能が美しく調和しています。インフラが非常に整備されており、夜間でも街灯が多く明るい道が多いため、安心して暮らせる街として高い支持を集めました。
回答者からは「旅行に行った際親切な方が多かった。夜は静かでした」（40代男性／静岡県）、「北海道の中でも観光地で有名だから」（20代女性／千葉県）、「都市部の方が社会インフラも整っていて、治安が安定している印象だから」（30代男性／大阪府）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)