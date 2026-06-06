写真家の秦達夫氏による写真展「ほっついたぐりん ～聖・光岳 山旅の記～」の巡回展が7月2日（木）より開催される。

OM SYSTEM PLAZAを皮切りに、MAG南森町アートギャラリー、本田宗一郎ものづくり伝承館、信毎メディアガーデンの計4カ所を巡る巡回展。

長野県飯田市遠山郷出身の秦氏が、南アルプス南部の聖岳・光岳をテーマとする写真展。朝焼けに染まる稜線や霧に包まれる原生林、烈風にさらされる岩峰など、自然風景を収めた作品を展示する。

OM SYSTEM PLAZAでは会期中にトークイベントを開催。平日は毎日14時00分から回遊式のミニギャラリートークも開催する。

OM SYSTEM PLAZA

開催期間

2026年7月2日（木）～7月13日（月）



開催時間

10時00分～18時00分（最終日は15時00分まで）



所在地

東京都新宿区西新宿1-24-1エステック情報ビルB1F

休館

火曜日・水曜日、GW・夏季・年末年始の長期休業



トークイベント

MAG南森町アートギャラリー

開催期間

平日：14時00分～ 回遊式のミニギャラリートーク 7月4日（土） 14時00分～15時00分「ほっついたぐりん写真展作品解説」 7月5日（日） 13時30分～14時30分「世界の山と日本南アルプス」 7月5日（日） 15時00分～16時00分「南アルプスを撮り続ける写真家の眼差し」 7月11日（土） 11時00分～12時00分「撮影に役立つスマホアプリ活用術」 7月11日（土） 14時00分～15時00分「写真を撮り続けるために必要なコト」 7月12日（日） 11時00分～12時00分「OM SYSTEM PLAZA スタッフって、どんな写真を撮っているの？」 7月12日（日） 13時00分～14時00分「風土を写し、未来をつなぐ - 写真家が考えるSDGsと地域共生」Japan・Mongolia Joint Photo Exhibition, Cultural Exchange for SDGs 7月12日（日） 14時30分～15時30分「ほっついたぐりん写真展作品解説」

7月18日（土）～7月22日（水）



開催時間

10時00分～20時00分（最終日は16時00分まで）



所在地

大阪府大阪市北区東天満2-10-16

定休日

不定休、年末年始

本田宗一郎ものづくり伝承館

開催期間

9月3日（木）～9月27日（日）



開催時間

10時00分～16時30分



所在地

静岡県浜松市天竜区二俣町二俣1112

休館

月曜日・火曜日（祝日の場合は開館し、水曜日を休館日とする）

信毎メディアガーデン

開催期間

10月20日（月）～10月28日（水）



所在地

長野県松本市中央2-20-2

作者プロフィール

長野県飯田市遠山郷出身（1970年4月20日生）。自動車販売会社・バイクショップに勤務。後に家業を継ぐために写真の勉強を始め自分に可能性を感じ写真家を志す。写真家竹内敏信氏の助手を経て独立。故郷の湯立神楽「霜月祭」を取材した「あらびるでな」で第8回藤本四八写真賞受賞。同タイトルの写真集を信濃毎日新聞社から出版。写真集「山岳島_屋久島」「RainyDays 屋久島」「Traces of Yakushima」「風光の峰 雲上の渓 黒部源流の山々」。エッセイ「雨のち雨ところによっても雨_屋久島物語」他多数。小説家・新田次郎氏「孤高の人」の加藤文太郎に共感し、「アラスカ物語」のフランク安田を尊敬している。

日本写真家協会会員、日本写真協会会員、日本風景写真家協会会員、Foxfire フィールドスタッフ、日本写真芸術専門学講師、Intel Blue Carpet Project Member。