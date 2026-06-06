「FC東京どうしたん」前半だけで３失点。厳しい戦いに「キツイな」「頑張れよマジで」の声
厳しい戦いを強いられている。
J１百年構想リーグの地域リーグラウンドEASTを２位突破したFC東京は、プレーオフラウンドでWEST２位のセレッソ大阪と対戦。敵地での第１戦は２−２のドロー。６月６日にMUFGスタジアムで第２戦を戦っている。
開始10分に本間至恩の得点で先制を許すと、35分、43分に櫻川ソロモンにゴールを割られる。
前半だけで３失点。この内容にSNS上では「FC東京どうしたん」「ホームでボコボコじゃん」「前半ビハインド３点はキツイな」「頑張れよマジで」といった声があがっている。
後半は反撃なるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
J１百年構想リーグの地域リーグラウンドEASTを２位突破したFC東京は、プレーオフラウンドでWEST２位のセレッソ大阪と対戦。敵地での第１戦は２−２のドロー。６月６日にMUFGスタジアムで第２戦を戦っている。
開始10分に本間至恩の得点で先制を許すと、35分、43分に櫻川ソロモンにゴールを割られる。
前半だけで３失点。この内容にSNS上では「FC東京どうしたん」「ホームでボコボコじゃん」「前半ビハインド３点はキツイな」「頑張れよマジで」といった声があがっている。
後半は反撃なるか。
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