本拠地エンゼルス戦

米大リーグ、ドジャースの佐々木朗希投手が5日（日本時間6日）、本拠地エンゼルス戦に先発登板。7回2安打無失点、メジャー自己最多の10奪三振と好投した。打線の援護なく4勝目はならなかったが、フレディ・フリーマン内野手が絶賛した。

佐々木は初回からエンジン全開。トラウトとメックラーを三振に斬ると、2回にはメジャーで自己最速となる100.6マイル（約161.9キロ）もマークした。

5回1死までエンゼルス打線に安打を許さず。マドリガルに二塁打を許したものの、後続を断った。7回2安打無失点で10奪三振はメジャー自己最多だった。

打線の援護なく4勝目はならなかったが、快投にチームメートも賛辞を送る。ドジャース地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」は、サヨナラ本塁打を放ったフリーマンが試合後のロッカーで取材に応じる様子を放送した。

フリーマンは佐々木について、「ここ1か月ほど、彼のピッチングは本当に素晴らしいよ。速球が100マイルに達して、スプリットが92〜93マイルで決まるようになってからは特にね。これは本当に特別なことだ。自信も見せている」と称えた。

さらに、「ロウキはここで本当に一皮むけたし、見ていて本当に楽しいよ。特に去年、苦しみながらもブルペンとして復帰して活躍し、そして今、先発としての足場をしっかり固めて圧倒的なスターターになっている姿を見るのは、本当に感慨深いものがある」と話していた。



（THE ANSWER編集部）