なにわ男子の高橋恭平が６日、都内で主演映画「山口くんはワルくない」の公開記念舞台あいさつに高橋ひかる、岩瀬洋司らと登壇した。

イベントでは作品に合わせ、『○○男子』が話題になった。高橋恭は「僕はやっぱり『知的男子』ですかね？」とニヤリ。「最近ネプリーグすごい呼ばれるんですよ。クイズ番組に僕が必要になってきたんじゃないかな」と自信ありげに話したが、岩瀬が「正答率どうなんですか」と突っ込むと、高橋恭は「それが見事に常識問題とか本当に意味分からなくて…」と嘆いた。岩瀬が「知的枠なんですか」と疑問を投げかけると、高橋恭は「知的枠やと思うで。願望ですね、知的男子」と笑わせた。

「最近ガチになっているもの」を聞かれると、高橋恭は「ガチになっているものでいいますと、最近髪色ですかね僕は」と告白。「髪色を最近変えたばっかりなので、メッシュに。ちょっと前まではメンバーがメッシュだった。僕がそれを引き継ごうかなとメッシュにしました」と話した。

こだわりの髪型だが、美容院では“事件”があったという。「（美容師には）『ちょっとだけ（色を）抜いて金髪でメッシュを抜いてくれたらいいですよ』と。寝ちゃって２回ぐらいブリーチされてチリチリなんですよ。めっちゃ抜けるのよ」と悩みを明かして笑わせた。

高橋ひが「でもいい感じですよねこのメッシュ、みなさん！」と呼びかけると、観客からは拍手が起きた。高橋恭は「誰が髪の毛情報聞きたいねん朝一から！」と自身で突っ込んでいた。