今年デビュー20周年を迎える、女優佐々木希（38）が6日、都内で、「気まずいほど 佐々木希と目が合いすぎる日めくり」（ワニブックス刊）カレンダー発売記念イベントに出席した。

カレンダーのタイトルにちなみ、最近気まずかったことを聞かれると「今朝、この現場に入るときに警備員さんに全く気づいてもらえず止められまして…。『本人です』と対応しているマネジャーさんの姿を見て、気まずいなと思いました」と明かし、「オーラがなかったのかなぁ」と苦笑いだった。

同カレンダーは佐々木にとって10年ぶりのカレンダー発売。10年間の変化を問われると、「10年前より体力は衰えていくと思っていたんですけど、子どもが2人産まれてから、休む時間がないせいか、逆に体力がついてたくましくなった気がします」と力強く答えた。体力維持の秘訣（ひけつ）は「お水を1日2 l飲むこと、湯船につかることはずっと続けてます」とした。

10月には、都内で、100人限定の周年イベント開催を予定していると明かし、「内容も去年から打ち合わせをして考えて今やっと、形になりそうなので、ぜひ遊びに来て下さるとうれしいです。きっと喜んで頂けるんじゃないかと思っています」と呼びかけた。

佐々木は2017年4月、お笑いコンビ、アンジャッシュの渡部建（53）と結婚。18年9月に長男、23年4月に長女の誕生を報告している。