「私たちの援助が、孫を苦しめてる？」過度な教育と無心を続ける嫁に、追い詰められた孫が反撃「ぼくは」
「うちの子は才能がある」と豪語する長男のお嫁さん。
何かと教育費の援助を頼ってくるけれど、孫の本心は！？
筆者の知り合いのマダムE子さんが実際に体験した嫁エピソードをご紹介します。
教育熱心な長男のお嫁さん
長男のお嫁さんは、一人息子の教育にとても熱心。
「この子、才能あるんです」
が口癖で、個別指導、思考力講座、オンライン英語などにせっせと通わせています。
「今伸ばしてあげないと、もったいないので」
「ぜひ、サポートをお願いします」
そう熱く話し、私たち夫婦にも教育費の援助を頼みに来ることも。
孫が一番夢中になっているのは！？
確かに孫は本をよく読むし、記憶力も良いので期待したくなる気持ちは分かります。
でもはたから見て、本人が一番夢中になっているのは、勉強ではなく昆虫観察のよう。
昆虫図鑑をいつも抱えていて、旅行に行けば
「図書館で新しい図鑑を探したい」
と、その街の図書館に行きたがります。
そんな姿を見て、お嫁さんは「図鑑好きイコール勉強好き」と解釈したよう。
孫たちが住んでいる地域は教育熱が高く、お嫁さんも「ママ友コミュニティ」で遅れを取らないよう、必死な雰囲気もありました。