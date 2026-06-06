米歌手テイラー・スウィフト（３６）と婚約者でアメリカンフットボールのスーパースター、トラヴィス・ケルシー（３６）が来月３日、ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデン（ＭＳＧ）で１０００人以上を招待し、超ド派手な結婚式を挙げることが分かった。米ニュースサイト「ＴＭＺ」が５日伝えた。

ＴＭＺによると、世界的にも有名な同アリーナでの挙式には、１１００〜１２００人の参列者を予定しているが、テイラーとトラヴィスはプライバシー保護に細心の注意を払い、招待状は郵送ではなくテキストメッセージで送るなど、さまざまな対策を講じている。

関係者によると、ＭＳＧを式場に選んだ理由は、パパラッチらが盗撮できる窓がないことや、地下駐車場があるため、参列者は人混みに巻き込まれることなく出入りできる利点があるためだという。

また、当日はニューヨーク市警と民間警備会社が連携し、会場の安全を確保するための警備システムを計画。同アリーナ周辺道路の封鎖も検討されている。

同サイトは、テイラーがこれまでＭＳＧで８回公演を行っており、「彼女にとってまさに感慨深いとなる挙式になるだろう」としている。

ＭＳＧは主に２万人収容のアリーナと５０００人収容のシアターで構成されている。挙式会場となるのがどの施設なのかなど、詳細は分かっていない。