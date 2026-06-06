『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』ファイナリスト22名がパジャマ姿で本音を語り合う！スペシャル企画『おやすみ、新世界』配信開始

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サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』のスペシャル企画『おやすみ、新世界』が、映像配信サービス「Lemino(R)」にて6月6日から独占配信がスタートした。

■素顔の練習生たちの自然体なトークや、メンバー同士の飾らないやりとりに注目

本企画では、FINALに進出したファイナリスト22名がパジャマ姿で一堂に会し、リラックスした雰囲気のなかで、これまでの挑戦を振り返りながら本音を語り合う特別な時間をお届ける。

ステージ上で見せる真剣なパフォーマンスとはひと味違う、素顔の練習生たちの自然体なトークや、メンバー同士の飾らないやりとりをぜひ楽しもう。これまで挑戦を重ねてきた練習生たちが見せる、リラックスした表情と本音にも注目だ。

『おやすみ、新世界』」の配信開始を記念し、ファイナリスト22名の直筆サイン入りオリジナルパジャマが当たるプレゼントキャンペーンも実施される。詳細は特設ページで。

(C)PRODUCE 101 JAPAN 新世界

■配信情報

Lemino(R)『おやすみ、新世界』

06/06（土）10:00から配信開始

■番組情報

『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』FINAL（最終回）

06/06（土）

◇FINAL（第一部）12:30～

LeminoおよびMnet Plusにて配信

◇FINAL（第二部）13:30～15:25

日本テレビ系列全国ネットで生放送、ならびにLemino、Mnet Plusにて生配信

■関連リンク

プレゼントキャンペーン特設ページ

https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000160/#campaign

『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』番組サイト

https://produce101.jp/