公式Xなどで発表

バレーボール男子日本代表の石川祐希が、2026-27年シーズンからトルコリーグの強豪ジラートに加入することが決まった。5日、自身のXなどで発表。ビッグニュースにファンからは様々な声が上がっている。所属チームも“日本風の1枚”を添えた。

ジラートは公式Xで、日の丸や富士山、城をバックに石川の写真を組み合わせた画像で加入を発表。このポストを引用する形で、石川は「来季はトルコのZiraatでプレーすることが決まりました」とつづった。

さらに、「今季リーグ優勝、欧州3位の強豪チームの一員となれることをとても嬉しく思います。初めてのトルコリーグ、全てが新しい環境です。この経験が必ず僕を成長させてくれると確信しています。チームのためにベストを尽くしてプレーします」と闘志を高めた。

金曜日の夜にバレー界を駆け巡ったビッグニュースにファンも反応。「どこに行ってもずっと応援しています」「わ！！！！ついに！！！ がんばれー！！石川くんらしいプレーを！！」「妹と同じくトルコへ移籍なのも激アツ！」「また楽しみが増えた」などのコメントが寄せられた。

石川は2シーズン在籍したイタリアのペルージャで国内リーグや欧州チャンピオンズリーグなどを制した。妹で女子日本代表の真佑もトルコのチームに移籍が決まっている。



（THE ANSWER編集部）